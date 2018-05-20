玩太多撩妹技會油掉！王子：誠懇勝過一切招數

王子化身邱比特。（TLC旅遊生活頻道）

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王子化身邱比特。（TLC旅遊生活頻道）
王子化身邱比特。（TLC旅遊生活頻道）
王子示範撩妹技。（TLC旅遊生活頻道）
王子示範撩妹技。（TLC旅遊生活頻道）

邱勝翊（王子）20日出席TLC旅遊生活頻道「529愛情來了」活動，他化身「邱」比特，現場示範撩妹告白絕技，但受訪時，他卻表示，撩妹技巧不能玩太多，「會讓人以為我真的是這種人」，也會被認為太油。他澄清以往為了節目或戲劇效果，會帶著有趣的角度玩撩妹哏，但真的要跟喜歡的人告白時不該講這麼多，「應該要真心誠意！誠懇比較重要，勝過一切撩妹招數」，並強調自己現在走「誠懇路線」！

他前陣子放了一星期長假，和一群朋友去泰國度假，個性很ㄍㄧㄣ的他，第一次有這麼輕鬆的度假，除了吃美食、玩桌遊，也給自己一些獨處時間思考未來，體悟到要開心工作，也要開心玩。旅行時的他完全零遮掩逛大街，被部分台灣旅客認出來，在吃鐵板燒時，還有一位可愛的泰國女廚師說看過他的戲，google他以前劇照問「這是你嗎」，他害羞回「是」。

他自曝喜歡體貼、善良的女生，對另一半的年齡範圍19~39歲都可接受，年齡上下可以差距10歲，「年齡不是太大的問題，彼此能好好互動、溝通，建立良好關係才最重要！只要年滿18歲就可以，不要讓我犯法」！不過他說從沒有網路交友經驗，會擔心對方真實身份，以及用什麼心態來跟你交朋友，例如之前就有人冒充成他去找很多藝人說要拍MV，他認為網路交友還有是風險，還是要見到本人比較安全。

王子說他很喜歡跟開朗型女孩相處，對高冷型女孩最放不開。當主持人提到開朗型女孩想到圈內哪位藝人？他立刻回答：「當然是師姐ELLA啦！與ELLA相處沒有壓力、很舒服，很喜歡跟開朗型少女相處。」主持人問他近期網友熱烈討論的佛系女孩該如何告白？王子開玩笑表示：「那就一切隨緣吧！」

(中時 )

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