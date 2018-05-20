6局優質好投又敲2安！松坂大輔斬獲第2勝

松坂大輔今天迎戰阪神虎，繳6局失1分好投摘勝。(截自日本雅虎體育)

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中時電子報

「平成怪物」松坂大輔日前對讀賣巨人時，因右小腿緊繃傷退，不過他隨後表示無大礙，自行請纓休6天再度登板，中日龍今(20日)於主場迎戰阪神虎，松坂先發投6局僅失1分，飆出本季新高7次三振，打擊端還貢獻2安，用攻守俱佳的身手，率隊6比1贏球，摘下本季第2勝。

37歲的松坂5月13日對戰巨人，右小腿出現緊繃現象，僅投2.1局失4分後，提前退場休息；不過他傷退隔天，仍有參與球隊練習，確定腳沒問題後，自請只休6天就上場。中日球團考量松坂有右肩傷痛史，本季都讓他投1休10，這次他只休6天就先發，是本季頭一遭。

松坂也沒讓球隊失望，此役投6局僅被打3安、失1分，且投出7K、只有1次保送，最快球速142公里，只用91球就繳出優質先發。中日打線也很幫忙，前5局就替他取得6分；值得一提是，松坂自己也敲出2安，總計3打數敲2安，是他在日職生涯20年以來，首度有單場2安演出。

松坂退場後，岩瀨仁紀、岡田俊哉及福谷浩司，各負擔1局，皆沒有失掉分數，精彩的替球隊守住勝果，也幫助松坂進帳本季第2勝。松坂賽後受訪時透露，狀況其實沒有太好，切球是唯一有信心的球路，便以此做為配球的主軸，「2勝都在主場，很多人到場看球，感覺很棒。」

至於單場2安，松坂笑說，總教練森繁和一直對他的打擊有期待，也很開心能有這樣的結果，「柳裕也打了2支安打後，每天都跟我說『松坂桑，我有2支安打』，能追上他真是太好了，我想投手群的安打競爭，會越來越激烈。」

(中時電子報)

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