加強輿論宣傳 解放軍陸軍設官方微博微信號

2018年05月20日 20:17 旺報 陳君碩

解放軍空軍官方微博，上個月曾發步軍機繞台的閩南語版影片，對台針對性十足，5月20日，中國人民解放軍陸軍官方微博、微信公眾號「人民陸軍」正式上線。這是繼空軍官方微博、微信公眾號「空軍發布」之後，第二個開通新浪微博帳號以及微信公眾號的解放軍兵種。

微博「人民陸軍」認證訊息為「中國人民解放軍陸軍官方微博」，行業類別為「其他-國防軍委」。5月20日11時48分，該官方微博發布了第一條信息：為弘揚陸軍光榮傳統和優良作風、反映陸軍部隊轉型建設成果、展示陸軍官兵練兵備戰精神風貌。今天，人民陸軍微博正式上線。

此外，微博「人民陸軍」自我介紹稱，陸軍是黨最早建立和領導的武裝力量，歷史悠久，敢打善戰，戰功卓著，為黨和人民建立了不朽功勳。陸軍對維護國家主權、安全和發展利益具有不可替代的作用。陸軍全體官兵要弘揚陸軍光榮傳統和優良作風，適應信息化時代陸軍建設模式和運用方式的深刻變化，探索陸軍發展特點和規律，按照機動作戰、立體攻防的戰略要求，加強頂層設計和領導管理，優化力量結構和部隊編成，加快實現區域防衛型向全域作戰型轉變，努力建設一支強大的現代化新型陸軍。

除了上述文字信息，微博「人民陸軍」還同時發布了一條長1分鐘的短視頻，呈現了陸軍官兵的風采。截至20日15時許，該視頻播放次數已打380萬次。

同一天，官方認證帳號主體為「中國人民解放軍陸軍政治工作部」的微信公眾號「人民陸軍」同步上線運營。該微信公眾號功能介紹稱，「人民陸軍」由中國人民解放軍陸軍政治工作部主辦，是陸軍發布權威信息、解讀重要政策、回應輿論關切、搭建溝通橋樑的重要平台。

(旺報 )