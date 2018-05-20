「女中士」扭腰擺臀勇闖「五百障礙」 軍：損形象擬提告

民女穿著陸軍女中士制服擺出撩人姿勢拍照，惹怒國軍任有損形象。（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
「女中士」翹臀趴臥「砲管」這動作讓國軍不高興了。（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

今天在網路上大量瘋傳一組，有名穿著陸軍中士制服的「女士官」，「筆挺」的制服下面，有挺胸翹臀撩人的姿態在超越「五百障礙」關卡，不過這套讓人噴鼻血的照片，國防部查出為「民女」非現役國軍女士官，照片有損國軍形象，已揚言提告；雖然照片中女子已將所有照片下架，不過早已被網友下載廣為流傳。

根據《陸海空軍軍服條例》以及刑法《妨害秩序罪》中的第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜」，可處罰金500元，過去有夜店女郎穿著警察制服在舞池做出不雅動作，被警政署「蒐證」送辦。因此這次，軍方相當不滿這位「民女」穿著掛階的正式軍裝，拍如此的「挑釁」撩人姿態，《蘋果》報導，國軍認為有損軍人正面形象，已蒐證準備提告以振軍威。

（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

據《自由電子報》報導，臉書粉絲專頁「Momo cat」近日來在臉書上，貼出自己的Cosplay照片，均全穿著掛步兵中士階臂章軍裝，該名女子還在貼文中介紹龍岡里大操場的訓練設施，如爬竿、獨木橋等500障礙關卡，且爬上戰車跨坐於砲管，從照片中可見她趴於獨木橋上擺出撩人姿勢，並自述爬竿的模樣就像是在跳鋼管舞。

（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）
（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

不過據看過的照片的網友說，這些照片是會「提振國軍士氣」吧！

(中時電子報)

國道1、國道3北上分傳巴士追撞 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。