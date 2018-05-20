「女中士」扭腰擺臀勇闖「五百障礙」 軍：損形象擬提告

2018年05月20日 20:11 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

「女中士」翹臀趴臥「砲管」這動作讓國軍不高興了。（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

今天在網路上大量瘋傳一組，有名穿著陸軍中士制服的「女士官」，「筆挺」的制服下面，有挺胸翹臀撩人的姿態在超越「五百障礙」關卡，不過這套讓人噴鼻血的照片，國防部查出為「民女」非現役國軍女士官，照片有損國軍形象，已揚言提告；雖然照片中女子已將所有照片下架，不過早已被網友下載廣為流傳。

根據《陸海空軍軍服條例》以及刑法《妨害秩序罪》中的第159條「公然冒用公務員服飾、徽章或官銜」，可處罰金500元，過去有夜店女郎穿著警察制服在舞池做出不雅動作，被警政署「蒐證」送辦。因此這次，軍方相當不滿這位「民女」穿著掛階的正式軍裝，拍如此的「挑釁」撩人姿態，《蘋果》報導，國軍認為有損軍人正面形象，已蒐證準備提告以振軍威。

（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

據《自由電子報》報導，臉書粉絲專頁「Momo cat」近日來在臉書上，貼出自己的Cosplay照片，均全穿著掛步兵中士階臂章軍裝，該名女子還在貼文中介紹龍岡里大操場的訓練設施，如爬竿、獨木橋等500障礙關卡，且爬上戰車跨坐於砲管，從照片中可見她趴於獨木橋上擺出撩人姿勢，並自述爬竿的模樣就像是在跳鋼管舞。

（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

（圖擷取自臉書粉絲專頁「Momo cat」）

不過據看過的照片的網友說，這些照片是會「提振國軍士氣」吧！

(中時電子報)