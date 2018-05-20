五月天赴日開唱必備三要素！拉麵、海膽、鮭魚卵

2018年05月20日 20:17 中時 尤嬿妮

五月天今晚武道館開唱邀GLAY助陣。（相信音樂提供）

五月天今晚武道館開唱邀GLAY助陣。（相信音樂提供）

五月天「人生無限公司」演唱會19、20日前進「日本武道館」，為三度在此開唱的華人樂團，並邀「日本搖滾天團」GLAY助陣，同台飆唱〈傷心的人別聽慢歌〉的日文版〈Dancin Dancin〉；此外，冠佑笑稱來日本有三要素，分別是拉麵、海膽、鮭魚卵，團員們還將〈戀愛ING〉大合唱的「LOVE」，改編成美食，笑翻萬名歌迷。

GLAY今年3月於台北小巨蛋開唱，五月天特別現身力挺，當時便邀請GLAY擔任五月天在武道館開唱的嘉賓；兩組天團今晚再度合作氣氛嗨爆，阿信吃醋開玩笑說：「我不開心欸，因為感覺武道館的大家，今天終於醒了，你們（指GLAY )應該第一首就上來！」

愛好日本美食的五月天，開場沒多久，冠佑就說：「感覺好像這二天過得太快，下次來武道館應該要三天，因為這樣拉麵可多吃一點！」被阿信笑虧原來是吃了拉麵，難怪看起來特別有朝氣；冠佑接著自爆：「我很有朝氣，因為吃海膽。」

阿信接著開黃槍：「冠佑今天唱歌會特別好聽，聽說好海鮮特別... !」冠佑連忙接話「潤喉」，隨後被拱唱〈笑忘歌〉，最後一句時全場大喊冠佑，怪獸笑說：「不要叫他，他再吃膽固純會太高！」阿信繼續補槍：「昨天吃了那麼多海膽，今天冠佑真的是跟平常一樣，沒有特別的感覺，今天晚上安排什麼節目？」冠佑連忙笑回：「就吃東西而己！」

(中時 )