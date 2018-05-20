靈鷲山種樹淨灘 回向地球平安

植樹淨灘活動以百萬大悲水澆灌樹苗，回向給地方。（靈鷲山佛教團提供）

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植樹淨灘活動以百萬大悲水澆灌樹苗，回向給地方。（靈鷲山佛教團提供）

靈鷲山佛教團以「悲心轉念、地球平安」為宗旨舉辦「2018大悲閉關21」，今（20）日為活動圓滿日，舉辦「鷲一起愛地球-植樹、淨灘活動」，號召信眾、網友、當地居民帶著歡喜心、感恩心、大悲心、菩提心，一起為我們的環境、地球盡一份心力，並以百萬大悲水澆灌樹苗，大悲咒咒音回向地方繁榮、人心和諧、地球平安。

「2018大悲閉關21」活動自上月29日起持續21天，期間弟子以1天、7天、14天或21天精進閉關，藉由持咒、繞佛、攝心、經行等方式，與觀世音菩薩跨時空交會，成就殊勝因緣。

5月20日活動圓滿日，弟子手持蓮花整齊列隊巡禮全山，口中不斷持誦《大悲咒》，繞行多羅觀音、天眼門、十一面觀音等聖地，悠揚法音遍滿整座靈鷲山。

圓滿日結合靈鷲山每個月定期的淨灘活動，並響應新北市政府的「兆樹運動」，在貢寮區龍門運動公園、石碇溪出海口沙灘舉辦「鷲一起愛地球-植樹、淨灘活動」，靈鷲山多位常住法師與貢寮區長陳文俊、仁里里長吳勝福、貢寮國小師生、大悲學員及來自美國及新加坡、馬來西亞等地信眾都到場共襄盛舉。

靈鷲山開山住持心道法師表示，當今生態環境不平安，地球面臨極端氣候、空氣汙染等威脅，遂積極推動「愛地球、愛和平」全球運動。以寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化「九大生活主張」，鼓勵簡樸生活，支持鯝魚保護、復育原生種植物、認養海岸淨灘等，以實際行動愛地球。

(中時 )

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