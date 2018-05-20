張志豪再見安 中信兄弟2連勝桃猿

2018年05月20日 21:33 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟昨大勝Lamigo桃猿，今(20日)兩隊再度交手，鏖戰到正規9局打完，仍難分高下，最後延長10下，張志豪挺身而出，把握壘上有人契機，從猿隊「守護神」陳禹勳手中揮出再見三壘安打，助中信5比4驚險勝出，斬獲二連勝。

此役比賽前段，中信靠著陳子豪和張志豪2發全壘打，領先大半場；然而，落後1分的猿隊，7上突破中信洋投萊福力防線，單局攻得2分反超。但中信反攻來得很快，7下2出局一二壘有人時，詹子賢貢獻適時安打，兩隊戰成4比4平手。

該局中信本還有得分機會，但下一棒上場的張志豪，遭猿隊中繼投手吳丞哲K掉，中信攻勢因而化解；不過，10下中信1出局一壘有人，張志豪再度有望當英雄，他沒再讓機會從手中溜走，面對更難纏的陳禹勳，揮出飛到中外野大牆邊的再見三壘安打。

「不要有太多想法，喜歡的就打。」張志豪說，前一次對上吳丞哲，腦海裡想法太亂被解決，因此最後上場打擊時，就用單純的想法應戰。張志豪5月18日對猿隊時，滑壘鏟到壘包，不慎扭傷右膝，昨役沒有先發；中信總教練史耐德透露，張志豪賽前主動示意，表示已能上場。

史總表示，張志豪賽前主動走向他，告訴他身體沒問題，已經能守中外野，「他這場比賽十足展現老將價值，打得非常傑出、非常好。」張志豪5打數2安，獲選單場最有價值球員(MVP)，這場比賽敲出本季第9轟，距離全壘打榜龍頭統一獅郭阜林，只差2支。

中信能逆轉奪勝，詹子賢和陳子豪各上演1次長傳阻殺，也是關鍵之一；先是在3上，詹子賢長傳阻殺要回本壘的陳俊秀，接著8上，換陳子豪也秀雷射肩，「苦主」則換成了劉時豪。史總表示，這是近期打擊教練跟外野教練，針對球員守備腳步訓練所獲得的成果。

中信這3場面對強悍的猿隊，拿下2勝1敗，且比分差距都相當近。張志豪認為，場邊觀眾不少，大家都享受在這樣的氣氛中，尤其對年輕球員有激勵效果，打起來更有活力，也希望之後大家能多進場，為他們加油。

中信連2場贏球，排名還是墊底，但對猿隊而言，意義可就不同了；猿隊二連敗，暫居第二的獅隊今天6比4擊敗富邦，奪得三連勝，賽後兩隊勝場差，又回到1場。

(中時電子報)