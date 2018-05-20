比特幣規避查緝 女大生買美容皂慘被騙90萬

2018年05月20日 21:43 中時 胡欣男

警政署165反詐騙諮詢專線發現，「解除ATM分期付款」的詐騙老梗，始終歷久不衰，近來歹徒還結合比特幣，讓受害者至超商購買比特幣交付帳號，藉此規避警方追緝，避免被列警示帳戶。

165指出，某電視旗下的「消費高手一起購」電視購物，標榜全台第一家影音消費購物平臺，近期疑似訂戶個資外洩，5月起訂戶紛紛收到假冒「消費高手」客服人員稱訂單被重複扣款，要求訂戶前往ATM操作解除分期設定。

雲林某婦人上周發現戶頭內短少新台幣90萬元，經了解是她在台北讀大學的女兒，5月初於「消費高手一起購」購物網站買1組1680元的淡斑美白皂，要送給媽媽當母親節禮物，然而上周卻接獲冒稱「消費高手」客服來電，表示因交易誤刷10筆，將被重複扣款，客服人員可替女大生聯繫銀行客服人員取消這筆交易。

假銀行人員請女大生前往ATM解除分期設定，女大生平常使用母親的提款卡領零用錢，怕母親擔心，遂自行前往ATM依行員指示操作，操作3次後行員又謊稱其操作失敗，導致母親的個資及銀行密碼外洩。

女大生嚇出一身汗，接著假行員佯裝幫其重整資料，要求女大生將銀行戶頭內的錢全數提領出來，放置至銀行的「比特幣平臺」較有保障，女大生因心生恐慌又怕隔日被母親發現她闖禍，趕緊將母親戶頭內80餘萬元全數提領，依指示操作超商機台購買比特幣，將序號唸給假行員，假行員以確認金額為由掛電話。

女大生原以為一覺醒來媽媽的銀行戶頭會恢復原狀，沒想到翌日其母親卻發現戶頭淨空，母女倆才驚覺被詐騙。

刑事局預防科分析5月至今在「消費高手一起購」購物卻遭詐騙共31件，其中有8件係詐騙集團為躲避警方攔阻ATM匯款，要求民眾前往超商機台操作購買「現代財富科技有限公司」比特幣，一旦詐騙集團取得比特幣交易序號，即難以透過165圈存機制與警示帳戶攔阻。民眾若因誤信假客服話術前往操作ATM解除分期付款，若能在「黃金30分鐘」內撥打165專線進行緊急圈存，有較高的機會攔阻成功。

(中時 )