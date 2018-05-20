重大突破！陸製C919引擎驗證機首次點火成功

大陸自主研發的C919引擎，也就是CJ-1000AX發動機。(圖/網路)

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中時電子報
一架中國商飛C919大型客機在上海浦東國際機場起飛。(圖/中新社)

中國工業和信息化部(工信部)日前在官網發布消息說，國產大飛機發動機驗證機CJ-1000AX首台整機在上海點火成功。這次試驗是首台整機一次性點火成功，初步驗證了各種零件和系統的功能，以及是否彼此能夠互相搭配使用，為後續試驗奠定了重要的基礎，可以說是一項重大進展。

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CJ-1000AX發動機的直徑約1.95公尺，長約3.29公尺。它包含了風扇、核心機、低壓渦輪和附件傳動機匣裝置等，由將近3.5萬個零件構成。耗時18個月才完成首台整機裝配的工作。

根據新華社報導，中國航發集團商用航空發動機公司表示，大陸自主研發的大飛機發動機驗證機CJ-1000A今日在上海，首次將整台引擎驗證機一次點火成功，核心機轉速最高達到6600rpm。

中航工業「長江」CJ-1000A是一款大陸自主研發的渦扇噴氣式發動機，目前這台發動機仍在開發中。CJ-1000A計畫用於中國商飛研製的窄體雙引擎噴氣式客機C919，未來將會取代C919目前正在使用美法聯合研製的CFM International LEAP引擎。該發動機的直徑超過1.98公尺。

中航工業預計在2022-2025年左右，將CJ-1000A交付給C919大飛機使用。

航空發動機被航空製造領域視為「皇冠上的寶石」，因為它的研製技術困難、風險高、投入多，而且週期長。因此，商用航空發動機已經成為中國大飛機產業亟欲突破的瓶頸。

(中時電子報)

文章來源：C919's local engine alternative powered up

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