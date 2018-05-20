楊丞琳520公開示愛！潘瑋柏快閃回應

2018年05月20日 22:00 中時 尤嬿妮

楊丞琳今廣州開唱，好友潘瑋柏站台力挺。（太陽娛樂提供）

楊丞琳「青春住了誰」演唱會20日在廣州舉行，邀來多年閨蜜潘瑋柏擔任嘉賓，潘前陣子健康狀況亮紅燈，多次進出加護病房，且近期也忙著跑自己的巡演，楊丞琳昨感動說：「他不會因為自己有重要的工作就不來當我的嘉賓，一樣排除萬難，可以感受到他就是個赴湯蹈火的好朋友！」直言內心對他充滿愛，「他是我認識數一數二夠義氣的人，很乾脆、很大方、很男人，演藝之路上碰到這樣一個男閨蜜非常幸福」。

兩人昨二度同台合唱，楊丞琳說：「我們相處非常自然，真的很像兄弟，很像相同性別的人，又因為共同好友很多，私下也是很隨性的，一通電話有空就約出來。」行程滿檔的潘瑋柏，此行24小時旋風快閃到廣州義氣相挺，潘開玩笑說：「我確實是一口答應，但我覺得很奇怪，為什麼她那麼積極的要在520邀請我，後來我才發現原來520代表我愛你！原來她邀請我是刻意想跟我告白！」隨後大方示愛：「為丞琳感到很開心，今天520，就跟你說一聲520！我愛妳喔！」

楊丞琳之前透露「從來沒有幫歌迷求婚過」，希望能在自己的演唱會上幫歌迷示愛，消息曝光後，果不其然收到很多粉絲請求，她昨晚選出一對相差3歲、跨國姊弟戀的幸運歌迷，藉由滿場觀眾的祝福聲，助攻歌迷求婚，完成他們的甜蜜願望。

(中時 )