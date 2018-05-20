家扶大專青年上街頭 呼籲「從心認識街友」

北台南家扶中心12名大專釣竿青年訪談10名街友，了解其生活樣貌及背後原因，翻轉觀念，20日於台南火車站發起「街頭友故事，從心再認識」行動，盼更多人扭轉街友形象。（曹婷婷翻攝）

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昔日大老闆不敵金融海嘯，身家化為烏有，淪落成為別人口中的街友，懸殊際遇，讓人唏噓；「如果可以，沒人想在街頭流浪！」北台南家扶中心12名大專釣竿青年訪談10名街友，了解街友們今昔真實生活樣貌及背後原因，在從這些人身上翻轉以往對街有的負面觀感，20日於台南火車站發起「街頭友故事，從心再認識」行動，盼感召更多人省思、一同扭轉街友形象。

「這5張照片，你認為哪一位是街友？」12名北台南家扶青年，拿著看板請路人猜測，路人得知答案都直呼訝異，原來，5張照片不管落魄、儀容整潔都是街友，學生們希望藉此喚醒大眾省思，「，其實他們跟我們沒有什麼不一樣。」

家扶大專青年小婷表示，一開始對街友的害怕是來自於對他們的不了解，但與街友實際互動後發現，街友有自己的生活作息，也會爭取工作機會，只是，各因不同緣故而在外流浪。而且在訪問過程中，看到街友彼此分享物資及工作訊息、彼此合作，翻轉了自己對街友的想法，也希望將翻轉經驗帶給社會更多人知道。

家扶青年自立釣竿方案源於「給他魚不如給他釣竿」理念，鼓勵青少年要勇於挑戰自己，努力培養自身能力增加社會競爭力，成軍迄已邁入第13屆，經由1年訓練課程，包括生涯規畫、自我探索、體驗與志願服務等，透過能力與能量的培養，讓即將步入就業的大專青年早日脫離貧窮，並培養自助助人的精神。

陪同這群青年參與體驗的社工許俊博表示，接觸街友歷程中，這群釣竿青年遭遇許多拒絕與挫折，但並未放棄，透過討論及改變詢問方式，增加成功機會，學習如何面對挫折與失敗，也學習到與人互動的技巧，透過這個歷程也讓青年意識自己也有能力關懷社會。

(中時 )

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