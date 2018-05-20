飆生涯最速152km 中信陳柏豪進帳生涯首勝

陳柏豪今天後援1局無失分，進帳生涯首勝。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

中信兄弟今(20日)戰到延長10下，靠張志豪的再見三壘打，5比4險勝Lamigo桃猿，也讓10上中繼登板的19歲小將陳柏豪，斬獲生涯首場勝投，陳柏豪能奪勝，他不獨攬功勞，認為是學長們守備上有幫忙，才能拿到這場勝利，「還是要繼續進步，一步步往上爬。」

此役兩隊打完正規9局，以4比4戰平；進到延長10上，陳柏豪中繼上陣，卻一上場就被林智平揮出安打。他說，「被打安打後，峻杰學長有提醒我，一顆一顆來，積極攻擊好球帶，抓出局數才最重要。」

無人出局一壘有人，陳柏豪展現大將之風，先解決掉劉時豪，隨後敬遠代打的林泓育，擠成一二壘有人；危機還沒解除，陳柏豪臨危不亂，接連讓林承飛和陽耀勳出局，順利完成任務。值得一提是，陳柏豪此役球速狀況不錯，現場記分板一度亮出152公里的數字。

陳柏豪今年曾測到149公里，此役飆到152公里，未確定是否列聯盟紀錄，但讓人眼睛為之一亮。他說，有聽隊友轉述，自己沒注意到，「當下只想積極攻擊好球帶，投出好球後也更有信心。這只是一場比賽而已，希望可以維持，最重要還是幫球隊拿下勝利。」

最後中信靠著再見安打，驚險拿到勝利，中繼1局無失分的陳柏豪，奪得生涯首場勝利。他說，傷癒後上一軍，很想替球隊貢獻心力，除了調整心態，每場賽前也都有做功課，這場勝利，很感謝守備幫忙，「沒想過會這樣拿到首勝，上場只想守住第10局，這是最重要的。」

(中時電子報)

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