高思博諷路不平像騎馬 南市府：路平成果獲中央肯定

2018年05月20日 22:26 中時 曹婷婷

高思博親自試騎感受馬路品質。（高思博提供）

國民黨台南市長初選民調20日起跑，爭取黨提名參選下屆市長的前政務委員高思博近來針對台南市政屢提出質疑，今天針對行政院長賴清德在台南市長任內5年投入23億「路平專案」，卻讓市民抱怨路更不平、更難行，嘲諷在台南騎車如騎馬。台南市政府工務局也隨即回應，台南市路平成果獲中央考評第一，跟過去的道路品質甚至與其他五都相比，成果無庸置疑。

高思博說，許多市民不斷向他反映，台南市幾乎沒有一條路是平整的，騎車或開車都很痛苦，好像在騎馬，高思博親身在市區騎機車體驗，驗證果真像是在騎馬。

高思博指出，台南市自2011年推動「路平專案」，包括管線孔蓋下地、安全島改善、路面線型及道路橫向坡度調整等，至105年底共完成121條路段，總長約140公里，包括市預算與營建署補助費共投入23億元，至去年8月，市府每年編列路平專案預算3至5億元，5年共投入21億餘元，加上營建署補助下水道工程開挖修護費1.3億餘元，約23億元，共完成121路段，總長約140公里，人手孔蓋下地約8250個。

高思博說，年底若當選台南市長，經濟民生問題列為優先施政目標之一，將全力提升市民的幸福指數。

針對騎馬之說，市府工務局表示，南市府自2011年起推行路平專案至去年完成案件為止，在專案的執行經費上共投入26.2億元，7年來在中央營建署的道路考評，2次獲得直轄市第一名殊榮，其餘均名列前3名，台南市屢獲優等肯定。

其中，在道路工程的創新工法與品質管理要求，如10公分分層鋪設、高程測量、路基改善、孔蓋下地減量、橫縱洩水坡度調整、分隔島更新等技術層面，都創一時之先，成為國內道路工程技術的領頭羊。

另外，南市府逐年檢討專案內容，不斷創新要求，如3年禁挖納入自治條例、首創瀝青駐廠人員教育訓練、平坦度要求逐年提高、鼓勵孔蓋調平新工法，減少孔蓋施工時間及保障用路人安全、開發管線挖掘即時APP等，相較其他縣市政府更是獨創與不斷精進。

尤其，道路品質不佳所造成的國賠案件也逐年減少，民眾行的更安心，近年來嘉義縣、雲林縣、嘉義市、新竹縣、新竹市、高雄市、台中市、彰化縣、基隆市等縣市工務單位分別組團前來參訪路平成效，即以顯見路平成果已深獲市民、中央與其他縣市政府肯定，無庸置疑。

(中時 )