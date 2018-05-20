小英線上直播和網友互動為何人數少到驚人 李富城揭密

2018年05月20日 22:37 中時電子報 黃麗蓉

蔡英文總統執政滿2周年，首次受邀在網路媒體「沃草」上和網友聊天，未料臉書線上直播的觀看人數竟僅有2000人左右。為何如此冷清呢？氣象專家李富城在臉書揭原因指，這要從兩個層面去看：1.只敢開這樣多，事前安排好的網民。2.支持率就是這麽低，網民已拋棄了妳。

PTT網民對此現象則分析說：「都在說場面話，有什麼值得聽的價值？」、「這代表沒啥信任度，連吐槽都懶了。」、「她講的任何東西沒人會當一回事，自然沒啥人氣。」、「太四平八穩，不夠有煽動性，沒有爆點。」、「聽siri還比較有趣。」「聽她說話，不是很想睡，就是拳頭硬了！」、「你會去看一個讀稿機器人？」、「失眠時來聽聽。」、「阿扁講話，你可以不認同，但很刺激。」、「她講話本來就很無聊了，馬英九還比她有趣，有時會突然奮起做動作。」

還有一個網民直言，蔡英文的言論，總會讓人想到《這一夜，誰來說相聲》的一個段子。

以下為《這一夜，誰來說相聲》語言的藝術(講者：李立群、金士傑)

白壇：你把這個廢話的定義給解釋一下

嚴歸：恩～你所謂廢話就是一種聽起來好像很具體實際上是很空洞的一種話

白壇：喔！

嚴歸：它看起來好像要講到問題的癥結了實際上是在迴避所有的答案

白壇：啊？

嚴歸：所以這種話他聽起來好像很流暢但是它註定是要作廢的

白壇：嗨～

白壇：你把這個演講比賽當成廢話練習場了

嚴歸：啊你不要小看我們這個練習場喔！

白壇：喔 ！

嚴歸：喔可造就過多少人才啊

白壇：喔

嚴歸：多少社會精英都是受過這個嚴格廢話訓練的！

白壇：您舉個例！

嚴歸：舉個例子你你你好比說喔

嚴歸：有一個受過這個嚴格廢話訓練的部長

白壇：啊

嚴歸：從部裡面出來

白壇：是

嚴歸：記者們都圍上去訪問

白壇：喔

嚴歸：部長部長這個問題全國都很關心

嚴歸：請您表示一下意見吧

白壇：部長怎麼說呢

嚴歸：欸…我們知道

嚴歸：這個問題大家都非常的關切

嚴歸：本人也非常的關切

嚴歸：我們已經聯絡會同了所有的專家學者

嚴歸：一定要研究擬定出一個非常妥善合適的辦法跟措施

嚴歸：相信大家都會得到一個非常圓滿而完美的結果跟結局欸欸恩恩恩…

白壇：部長可不可以請您說的具體一點

嚴歸：痾我已經說的很具體了

白壇：部長可不可以請您說的更具體一點

嚴歸：你是剛剛畢業的啊？

白壇：啊？？？

嚴歸：你新來的聽不懂啊！

白壇：我！

嚴歸：碰～呼～

白壇：呼什麼意思

嚴歸：上車走啦

白壇：他到底說了什麼啦

嚴歸：這是一種用細密的文字和反覆的詞句取勝的

白壇：喔

嚴歸：這還不是最高境界！

(中時電子報)