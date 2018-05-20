北市幼兒足球賽無懼豔陽 小球員享受踢球樂趣

來自南非的足球教練安德魯，也帶著愛女一起出賽。(大漢行銷提供)

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中時電子報
小球員無懼豔陽，可愛地享受踢球樂趣。(大漢行銷提供)

台北市幼兒足球錦標賽來到賽事第2日，場邊陪同的家長與教練們，不畏豔陽依舊熱血沸騰地吶喊加油，氣勢可不輸球場上的小球員們。由小班、中班、大班及跨園所組進行7人制足球賽，周六、日兩天共有162隊參與此盛事。

邁入第9年的台北市幼兒足球錦標賽不僅讓小球員踢出對足球的喜愛，透過互動遊戲區，不僅讓全家大小一同體驗和認識足球的趣味，創造成長「足」跡，更讓全家一同享受運動帶來的歡笑，留下難忘的回憶。

足球無國界！來自南非的安德魯教練(Andrew)帶著女兒來參賽，同時也擔任女兒所屬隊伍Red Dragons U6的教練。從幼時開始接觸足球已有20幾年的安德魯表示：「15年前來台教英文，因為從小就喜愛足球，開始用足球跟台灣人交流。」

「因緣際會下，擔任女兒幼稚園的足球教練。我認為足球是最適合幼兒發展的運動，只要能學會控球的技巧，並將球踢進球門，對小朋友協調性與身心發展都很有幫助。希望他們能開心踢足球，將足球變成興趣，快樂的長大。」

賽事周邊設有的遊樂區「飛靶足球」、「我是神射手」，及以世界盃足球賽為主題的「踢進世界」、「穿越世界」，許多小朋友搶著體驗射門的快感，也和自己的夥伴PK，玩得不亦樂乎。

(中時電子報)

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