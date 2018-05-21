1.8兆！陸在爭議區大採礦 再埋與印度衝突爆點

北京積極建設西藏自治區山南市隆子縣，圖為電力工人2017年12月17日在玉麥鄉境內施工的畫面，如今當地的電力線路已全線貫通。（新華社）

友善列印
中時電子報

多年來，北京在與印度交界的喜馬拉雅爭議山區砸下重金，修建道路與其他基礎設施。

而在長年開發下，據中國官方地質學家透露，他們已於當地發現蘊藏豐富的金銀及其他貴金屬，並著手進行大規模開採，而這些礦藏估計價值近600億美元（1.8兆台幣）。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，熟知相關專案的人士說，採礦是北京從印度手中拿回藏南，也就是阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）大計畫的一部份。

他們說，北京一面大力開採天然資源，一面迅速興建基礎設施，可能會把當地變成「另一個南海」。

包括用來製造高科技產品的稀土在內，多數貴金屬礦藏都在隆子縣。由於當地發現豐富的貴金屬礦藏，短短幾年內，這擁有3萬居民的偏遠縣城，就成了蓬勃發展的採礦中心。

為了開採這些礦藏，中方沿著山區軍事對峙線挖掘的礦道既深又大，讓卡車每天能從各村莊修建的公路，將數以千噸礦石運出。此外，中方在當地廣建輸電線與通訊網路之餘，也在興建機場。

官方數據顯示，去年底隆子縣採礦的規模已超越西藏其他地區，當地的年度國內生產毛額（GDP）成長達20％，從2016年起，基礎建設投資也成長了超過一倍。

熟悉中方採礦計畫的人說，北京十萬火急開發戰略要地隆子縣，是因為打定主意，要重新徹底掌控擁有肥沃農田，以及蘊藏豐富天然資源的藏南。

(中時電子報)

俄砸錢開發北極！派出Tu-160轟炸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。