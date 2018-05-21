1.8兆！陸在爭議區大採礦 再埋與印度衝突爆點

2018年05月21日 01:00 中時電子報 楊幼蘭

多年來，北京在與印度交界的喜馬拉雅爭議山區砸下重金，修建道路與其他基礎設施。

而在長年開發下，據中國官方地質學家透露，他們已於當地發現蘊藏豐富的金銀及其他貴金屬，並著手進行大規模開採，而這些礦藏估計價值近600億美元（1.8兆台幣）。

據《南華早報》（South China Morning Post）20日報導，熟知相關專案的人士說，採礦是北京從印度手中拿回藏南，也就是阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）大計畫的一部份。

他們說，北京一面大力開採天然資源，一面迅速興建基礎設施，可能會把當地變成「另一個南海」。

包括用來製造高科技產品的稀土在內，多數貴金屬礦藏都在隆子縣。由於當地發現豐富的貴金屬礦藏，短短幾年內，這擁有3萬居民的偏遠縣城，就成了蓬勃發展的採礦中心。

為了開採這些礦藏，中方沿著山區軍事對峙線挖掘的礦道既深又大，讓卡車每天能從各村莊修建的公路，將數以千噸礦石運出。此外，中方在當地廣建輸電線與通訊網路之餘，也在興建機場。

官方數據顯示，去年底隆子縣採礦的規模已超越西藏其他地區，當地的年度國內生產毛額（GDP）成長達20％，從2016年起，基礎建設投資也成長了超過一倍。

熟悉中方採礦計畫的人說，北京十萬火急開發戰略要地隆子縣，是因為打定主意，要重新徹底掌控擁有肥沃農田，以及蘊藏豐富天然資源的藏南。

(中時電子報)