年輕人買家具都去IKEA？網曝光背後真相

2018年05月21日 00:02 中時電子報 林郁庭

近日有一名網友在批踢踢上表示，最近認識的一對情侶要結婚了，聊到要去IKEA買家具佈置新居，後來又問了身邊幾個朋友，買家具會想到去哪？結果答案都是「IKEA」，讓他不禁問：「現在年輕人只會去IKEA買家具了嗎？」

原PO在批踢踢上表示，最近認識了一對準備要結婚的情侶，聊到佈置新居時，對方說要去IKEA買家具，讓原PO驚呼「我以為IKEA只是餐廳，結果是在賣家具的？」於是他又問了身邊一些朋友，沒想到結果都一樣，「要買床？IKEA；要買櫃子？IKEA；要買廚具？IKEA；甚至連鍋碗瓢盆都IKEA！」讓原PO相當不解發問：「WHY？現在年輕人要買家具，只知道IKEA了嗎？」

沒想到問題一出，許多網友的回答竟隱藏社會現實面，「就沒錢啊！而且都租屋，買那麼好幹嘛」、「沒錢堪用壞了換」、「消耗品的話，你不喜歡，過兩三年還可以換」、「不然要去巷口被宰？」、「很多傢俱行品質爛，又亂開價只想坑人」、「IKEA買鍋碗瓢盆根本是內行的好不好」、「主要還是輕鬆逛無壓力，價格透明」。

不過也有人持不同意見，「一個櫃子2萬跟一個櫃子3千，品質還是IKEA不同等級的」、「ikea品質也很鳥」、「室內設計師的朋友說IKEA的品質真的很差，能不用就別用」、「去IKEA就不用期待什麼品質」。

(中時電子報)