年輕人買家具都去IKEA？網曝光背後真相

年輕人買家具都去IKEA？網曝光背後真相。（資料照 陳育賢攝）

友善列印
中時電子報

近日有一名網友在批踢踢上表示，最近認識的一對情侶要結婚了，聊到要去IKEA買家具佈置新居，後來又問了身邊幾個朋友，買家具會想到去哪？結果答案都是「IKEA」，讓他不禁問：「現在年輕人只會去IKEA買家具了嗎？」

原PO在批踢踢上表示，最近認識了一對準備要結婚的情侶，聊到佈置新居時，對方說要去IKEA買家具，讓原PO驚呼「我以為IKEA只是餐廳，結果是在賣家具的？」於是他又問了身邊一些朋友，沒想到結果都一樣，「要買床？IKEA；要買櫃子？IKEA；要買廚具？IKEA；甚至連鍋碗瓢盆都IKEA！」讓原PO相當不解發問：「WHY？現在年輕人要買家具，只知道IKEA了嗎？」

沒想到問題一出，許多網友的回答竟隱藏社會現實面，「就沒錢啊！而且都租屋，買那麼好幹嘛」、「沒錢堪用壞了換」、「消耗品的話，你不喜歡，過兩三年還可以換」、「不然要去巷口被宰？」、「很多傢俱行品質爛，又亂開價只想坑人」、「IKEA買鍋碗瓢盆根本是內行的好不好」、「主要還是輕鬆逛無壓力，價格透明」。

不過也有人持不同意見，「一個櫃子2萬跟一個櫃子3千，品質還是IKEA不同等級的」、「ikea品質也很鳥」、「室內設計師的朋友說IKEA的品質真的很差，能不用就別用」、「去IKEA就不用期待什麼品質」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

氣象局一張圖看出下週爆熱 全台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。