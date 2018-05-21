影》全球首座！俄移動式核電廠明年漂抵北極圈

全球首座浮在海面上的移動式核電站，俄羅斯Lomonosov核電廠目前正在摩爾曼斯克港進行展示。(圖/推特@RosatomGlobal )

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中時電子報

全球首座浮在海面上的移動式核電站Lomonosov，是由俄羅斯國營核子企業Rosatom製造，它旗下的子公司Rosenergoatom日前對外展示了這座核電廠。該公司並宣稱說，Lomonosov核電站的主要工作已經完成，目前正在摩爾曼斯克港(Murmansk)進行展示。未來，這座漂浮式的核電站也將在摩爾曼斯克港裝備核燃料，然後前往西伯利亞的東部城市進行供電。

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根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，俄羅斯Lomonosov移動式核電站的長度約144公尺，寬約30公尺，噸位將近2萬噸。它裝備有2座反應堆，能夠提供大約10萬人口的城市生活所需供電量。

俄羅斯表示，這座移動核電廠將在2019年抵達遠東地區的楚科奇(Chukotka)沿海開始投入使用，它將為一個港口城市以及該地區的海上石油鑽井平台提供電力。該港口距離北極圈僅有350公里遠。未來它也將取代年屆退役的比利平斯卡(Bilibinskaya)核電站。

然而，報導指出，綠色和平組織環保人士仍然不斷抗議這座核電站，因為他們認為這座核電廠並非絕對安全，核廢料很有可能會污染當地海洋和空氣。並且，如果這艘核電站遭到恐怖攻擊的話，後果更是不堪設想。再加上，這座浮動式的核電廠未來將會進入北極圈，可能會對北極圈內的生態環境造成嚴重影響。因此環保人士對此大加撻伐，批評它是「鐵達尼號核電廠」。

(中時電子報)

文章來源：Russia says its sea-based nuclear power plant is safe. Critics call it a ‘Floating Chernobyl.’

文章來源：World’s first floating nuclear plant sets sail in Russia (VIDEO)

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