影》全球首座！俄移動式核電廠明年漂抵北極圈

2018年05月21日 00:09 中時電子報 何宜玲

La première centrale #nucléaire flottante russe prend le large depuis Saint-Pétersbourg pour être chargée en combustible #akademiklomonosov Lire: https://t.co/v1F1oKFJbA pic.twitter.com/YvSLCnqUOb — RTSinfo (@RTSinfo) April 28, 2018

全球首座浮在海面上的移動式核電站Lomonosov，是由俄羅斯國營核子企業Rosatom製造，它旗下的子公司Rosenergoatom日前對外展示了這座核電廠。該公司並宣稱說，Lomonosov核電站的主要工作已經完成，目前正在摩爾曼斯克港(Murmansk)進行展示。未來，這座漂浮式的核電站也將在摩爾曼斯克港裝備核燃料，然後前往西伯利亞的東部城市進行供電。

根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，俄羅斯Lomonosov移動式核電站的長度約144公尺，寬約30公尺，噸位將近2萬噸。它裝備有2座反應堆，能夠提供大約10萬人口的城市生活所需供電量。

Floating power unit Akademik Lomonosov has successfully arrived in Murmansk, where it will be supplied with fuel, before being towed to Pevek, Chukotka. There, Lomonosov will provide clean and sustainable energy to 50,000 inhabitants in Russia’s most remote region. #LomonosovLive pic.twitter.com/FZNRD59k1p — Rosatom Global (@RosatomGlobal) May 19, 2018

俄羅斯表示，這座移動核電廠將在2019年抵達遠東地區的楚科奇(Chukotka)沿海開始投入使用，它將為一個港口城市以及該地區的海上石油鑽井平台提供電力。該港口距離北極圈僅有350公里遠。未來它也將取代年屆退役的比利平斯卡(Bilibinskaya)核電站。

然而，報導指出，綠色和平組織環保人士仍然不斷抗議這座核電站，因為他們認為這座核電廠並非絕對安全，核廢料很有可能會污染當地海洋和空氣。並且，如果這艘核電站遭到恐怖攻擊的話，後果更是不堪設想。再加上，這座浮動式的核電廠未來將會進入北極圈，可能會對北極圈內的生態環境造成嚴重影響。因此環保人士對此大加撻伐，批評它是「鐵達尼號核電廠」。

(中時電子報)