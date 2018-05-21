印度出國人口不到2％ 觀光局下半年將啟動印度大規模行銷

2018年05月21日 06:43 工商 張佩芬

外貿協會上週在印度舉辦的印度台灣形象展，觀光局駐新加坡主任林信任帶隊到參展，他指出，印度2016的出國人次統計僅2,300萬人次，佔全國人口2％不到，去年赴台觀光僅約3萬人，未來發展空間很大，觀光局下半年將在印度啟動大規模行銷活動，爭取印度客來台觀光。

去年印度最大集團塔塔（TATA）有兩百名員工到台灣做獎勵旅遊，今年7月殼牌石油（Shell India Markets）代理商S.V.P.R. Petrochem公司，預計300多名員工來臺獎勵旅遊。觀光局下半年將會啟動較大規模印度行銷，包括機場燈箱，重要地點大型看板與電影院，因為看電影是印度全民運動。

中華航空印度公司總經理郝光復指出，印度赴台旅遊人數目前還有限，但是經過台灣轉機到溫哥華與舊金山的旅客很多，華航會配合觀光局加強招攬赴台觀光，飛新德里的冬季班表也將會自每周兩班增為3班，航程約6小時。

目前國人前往印度，航班選擇最多的是新加坡航空集團，該集團每周共提供109班，其中新加坡航空每周提供54個航班，航點包括阿穆達巴(AMD)、班加羅爾(BLR)、欽奈(MAA)、加爾各答(CCU)、孟買(BOM)及新德里(DEL)。

新航旗下的航空勝安航空，台灣旅客可經新加坡轉往班加羅爾(BLR)、欽奈(MAA)、哥印拜陀(CJB)、海德拉巴(HYD)、柯欽(COK)、加爾各答(CCU)、特立凡德蘭(TRV)及沙卡帕特南(VTZ)，每周共49班。

(工商 )