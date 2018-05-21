MLB》牛棚花光6分領先 陳偉殷好投白忙一場

2018年05月21日 05:10 中時電子報 蔡銘仁

(05:00更新)效力馬林魚的台灣旅美左投陳偉殷，今(21日)先發對戰勇士，繳5.1局失2分好投，打線也給他9分火力支援，一度很有機會拿到第2勝，可惜的是，馬林魚牛棚擋不住勇士逆襲，最後9下慘失6分遭逆轉，馬林魚被對手說再見，終場9比10輸球，陳偉殷再次無緣勝投。

陳偉殷在美國時間4月28日對洛磯奪首勝後，近3場先發都未能奪勝；他前役對道奇，只差2個出局數就能奪勝，但最後投4.1局被換下，無緣勝投。陳偉殷此役面對暫居國聯東區龍頭、擁國聯最凶悍團隊打擊率2成65打線的勇士，延續好狀況，前3局演出「無安打比賽」。

陳偉殷繳好投，也在4上等到火力支援；馬林魚該局由波爾(Justin Bour)三壘打領頭，開啟得分攻勢，隨後勇士先發泰倫(Julio Teheran)自亂陣腳，發生投手犯規，讓壘上的波爾回壘攻得第1分。泰倫的惡夢還沒完，接著又連被打2安、投出1保送，無人出局遭攻占滿壘。

面對大好得分契機，羅哈斯可沒放過，貢獻適時安打打進第2分；下一棒的布林生更是不手軟，逮中內角偏高速球，轟出左外野滿貫炮，給泰倫一記重傷害。手握6分領先，陳偉殷雖4下被弗里曼(Freedie Freeman)敲出第1安，但那也是他前5局唯一被打的安打。

陳偉殷順利投完5局，取得勝投資格，但他投到6下1出局後，卻遇上亂流，一連挨了2安，被攻占一二壘，這是陳偉殷這場比賽，首度讓勇士上到得點圈。陳偉殷再抓2出局，就能完成優質先發，但他沒能穩住陣腳，連被弗里曼和馬凱奇斯(Nick Markakis)敲安，失掉2分。

此時，馬林魚教練團當機立斷，將陳偉殷換下場休息；總計他投5.1局，被打5安、失2分，另有5次三振、1保送，投82球有56顆好球，控球狀況顯然比前一場更好。陳偉殷退場後，由衛特格林(Nick Wittgren)接替投球，他適時踩住煞車、化解危機，助陳偉殷取得勝投資格。

眼看陳偉殷距離勝投不遠，但馬林魚牛棚向來沒那麼穩定，牛棚自責分率5.56是聯盟第二差；不過，羅哈斯挺身而出，7上和9上連2打席開轟，貢獻3分打點，助球隊擴大領先。還好有羅哈斯的全壘打，因為領先的分數，還真的不夠馬林魚的牛棚花。

馬林魚9下還領先多達5分，未料，「守護神」齊格勒(Brad Ziegler)和葛雷洛(Tayron Guerrero)輪番上陣，都沒能擋住勇士的反撲；勇士靠著一輪猛攻，追到只差1分，最後2出局滿壘局面，史旺森(Dansby Swanson)揮出左外野再見二壘打，替比賽劃下句點。

(中時電子報)