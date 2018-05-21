5／21三大報頭條要聞

2018年05月21日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●陸美貿易戰偃旗息鼓。雙方在19日公布「經貿磋商聯合聲明」，同意大幅減少大陸對美國的貿易順差，大陸還允諾採購更多美國農產與能源產品，並修訂《專利法》。擔任大陸領導人習近平特使的副總理劉鶴強調雙方「已達成共識、不打貿易戰、停止互相加徵關稅」。大陸官媒表示，「中美貿易戰停戰是雙方共同勝利」。不過，聲明尚欠缺具體目標，相關細節也需要透過後續磋商才能確認。

●台北市長柯文哲日前核准市府交通局以市警局各分局，對「鄰里交通治理改善績效卓著」為由，給予功獎「大放送」。由於獎勵標準低、且功獎數額驚人，估計全市14個分局，小功將超過上千支，上至分局長、下至警勤區員警「通通有獎」，每人從1小功至1大功不等，部分官警批評敘獎不公，質疑市府是藉由免費敘獎，一方面叫警察賣命，再用惠而不費的功獎「收買」警察，質疑是柯P選前政策「買票」。

●陸美經貿談判達成6點共識，也意味著這場近半年的貿易角力戰宣告暫時「休兵」。坦白說，在陸美關係的大結構不變的情況下，早已預示「和解與合作」終將是兩國談判的主旋律。只是陸美貿易破冰之際，也正值小英總統就任2周年，我方也需要端出更多有感的善意政策，才能揮別台海烏雲，吹響和平樂章。

●尚未過端午，天氣便熱到爆，全台尖峰用電頻創新高，過去浪費電的民眾，再不厲行節電，6月起適用夏月電價，每期電費恐十分可觀，依台電資料估算，夏月一般家庭平均每月用電量420度，較非夏月增加121度，每月電費多付440元，其中逾7成、325元來自用電量增加，另約2成6、115元源於實施夏月電價。

◎旺報

●蔡英文總統就職滿兩周年，海基會前董事長洪奇昌20日受訪認為，蔡總統仍不脫兩年前就職演說的基調，強調《憲法》和《兩岸人民關係條例》，雖然最近大陸對台在國際空間及軍事加大施壓，但蔡總統仍保克制，沒有因此加劇對抗，他認為兩岸當前保持僵局不再惡化，就是最好的狀態，若雙方領導人都能「克制對抗、期待善意」，也許仍可出現轉機。

●雖然中美貿易談判達成協議，但是，似乎沒有影響歐盟對美國實施反制裁行動，決定自6月20日起，對從美國進口的大米鋼材等商品徵收25%的對等關稅。同時中美達成協議也恐怕會引發連鎖後續效應，根據專家解析，在缺乏以世界貿易組織（WTO）的談判架構上，歐盟與日本很可能要求比照這項條件利益均霑，屆時整個影響範圍將會更擴大。

●昨天是蔡英文總統就職兩周年的日子，在蔡總統執政兩年的時間裡，兩岸關係可用「一攤死水」來形容，在國內的各種問題以及《惠台31條》、航母軍機繞台接踵而來的情況下，蔡政府「維持現狀」的基調已經面臨無以為繼的窘態。昨天台灣民意基金會公布最新對於蔡總統兩岸關係的表現民調有五成六不滿意；不滿意的人比滿意的人多18個百分點，且強烈不滿的人多達兩成七。但蔡英文在同日接受網友提問中仍回應稱，「維持現狀是能讓自己在這個區域局勢中，把握時間讓自己變更強大，從事各項改革，因此政府的使命也是推動各項內政改革，壯大台灣」。

●蘇州，一個對台灣人來說，既熟悉又陌生的地方。歷史上上有天堂，下有蘇杭的書香園林所在，卻又是伴隨大陸經濟發展，台商聚集最多的地方。而作為媲美深圳的另一個中國製造之都，它更曾經是世界五百強企業的聚集地。我去蘇州園林遊玩過，也前前後後來看過很多企業，然而上周造訪卻發現今非昔比，隱約透露著一股夕陽無限好，只是近黃昏的落寞之景。細問我們的一個基金合作夥伴，才知道這幾年，從Nike、Adidas、Philips、Nokia到Seagate，個個都是員工動輒上萬的企業，卻紛紛相繼拔起營寨，向東南亞夜奔而去。是大陸市場不再適合外資征戰了嗎？不，我覺得是它已經不再適合「不適合大陸」的外資戀戰。

◎工商時報

●眾所關注的中美貿易協商談判正式落幕，會後雙方發表的聯合聲明達成六點共識，其中包括降低美國對中國的貿易赤字、擴大進口、加強智慧財產權保護等。中國大陸國務院副總理劉鶴表示，本次磋商的最大成果，是雙方達成不打貿易戰、並停止互相加徵關稅的共識。

●蘋果iPhone尺寸大不大，很重要！德意志證券科技產業分析師呂家霖指出，iPhone今年將推出的3款新機，尺寸都將比前一代機種來得大，螢幕尺寸加大就是iPhone刺激銷量的祕密武器！因此，他樂觀估計，蘋果iPhone新品超級循環，盛況可望重演。

●晶圓代工龍頭台積電全力衝刺7奈米，受惠於蘋果新一代A12應用處理器開始投片，7奈米晶圓將自6月起開始放量出貨，第三季將見強勁成長動能，季度營收創歷史新高機率大增。另台積電為比特大陸（Bitmain）代工的16奈米加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）已在南京廠量產，7奈米ASIC可望在下半年完成設計定案並進入量產。

●委內瑞拉周日舉行總統大選，現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）可望競選連任。不過面臨惡性通膨、食品及藥物短缺與犯罪率上升，民眾投票意願不高，恐讓這次投票率呈現低迷。

(中時電子報)