MLB》「5局症」沒來亂 達比修本季首勝終入袋

2018年05月21日 06:13 中時電子報 蔡銘仁

達比修有本季轉戰小熊，飽受「5局症」所困，導致他先發7場1勝難求，不過，達比修今(21日)對決紅人，拿出符合1.26億美金身價的表現，投6局僅被打2安、失1分，相隔逾半個月，再繳優質好投，小熊打線也狂炸3轟相挺，終場小熊6比1贏球，達比修總算進帳本季首勝。

今年想投滿或超過第5局，成為達比修的大挑戰；總計他前7場先發，僅2場投到第6局，其他5場ˇ都在第5局出狀況退場。此役，達比修1下就出狀況，抓到1出局後，讓紅人靠著2保送和1安打，製造出滿壘得分契機。

不過，小熊教練團喊完暫停，達比修雖還是被薛布勒(Scott Schebler)敲安失1分，但沒讓傷害擴大，僅失掉1分下莊。達比修讓紅人先馳得點，小熊很快發動反攻，2上席瓦伯(Kyle Schwarber)、拜耶茲(Javier Baez)「背靠背」連2發全壘打，一舉攻得3分反超。

隊友以火力相挺，達比修也不再給紅人機會，第2到第4局沒再失掉分數；小熊雖攻勢不多，不過5上佐伯瑞斯特(Ben Zobrist)轟出陽春炮，再添第3分。達比修帶著領先優勢，這回5下可沒出包，雖觸身球保送首名打者布蘭迪諾(Alex Blandino)，不過連抓3出局，無失分下莊。

達比修順利挺過5局，最後6下上演三上三下，用94球投完6局，帶著勝投資格，7上被換代打退場。總計達比修投6局被打2安、失2分，包括2次觸身球、共送出5保送，另飆出7次三振，繼美國時間4月27日對釀酒人後，投出本季第3場優質先發。

小熊第7局開始啟動牛棚，3名投手輪番上陣，僅讓紅人出現1支安打、無失分，順利守住勝果。達比修總算中止7連不勝，談到首局碰上麻煩，他坦言，一開始速球和變化球，都還沒

進入狀況，持續修正投球機制，表現才漸入佳境，尤其這場速球的感覺，相當不錯。

「達比修改變了。」小熊總教練麥登(Joe Maddon)也說，達比修度過第1局後，開始找回速球的控制力，這讓他的滑球，變得更難掌握，若非7上不是剛好輪到他的棒次，可能會讓他繼續投7下，「我想當他找到投球節奏時，就會只專注在投球上，不會再有多餘的想法。」

(中時電子報)