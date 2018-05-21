MLB》洋基大勝皇家 連續贏下8個系列賽

葛瑞威風八面，繳8局失1分好投摘勝。(美聯社)

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中時電子報

洋基近況極佳，真的擋都檔不住！他們今(21日)和皇家展開系列賽最後一場交手，先發葛瑞(Sonny Gray)相隔8天首度上陣，繳8局失1分好投，一度演出4局的「無安打比賽」，打線也狂掃14安、進帳多達10分，洋基攻守俱佳，終場10比1輕鬆勝出，近8個系列賽都取得勝利。

此役比賽前段，儼然成了葛瑞的個人秀，他前4局威風八面，讓皇家12上12下演出「無安打比賽」，直到5下2出局後，才被H.多希爾(Hunter Dozier)擊出安打破功，但沒有失分。洋基打線也以火力相挺，4上和5上，靠著奧斯丁(Tyler Austin)雙響炮領軍，兩度發動攻勢取得6分。

手握領先優勢，葛瑞投得更有信心，一路壓制到8下才失掉第1分，只用92球就投完8局，表現神勇。反觀皇家投手群，整場幾乎只有挨打的份，洋基8上再添2分後，9上安杜哈(Miguel Andujar)和羅麥(Austin Romine)臨去秋波，再賞「背靠背」全壘打擊垮皇家。

洋基攻守兩端展現強悍制宰力，早早奠定勝基，以2勝1敗取得系列賽勝利；洋基自1998年後，就不曾連續贏下9個系列賽，如今他們已經連贏8個系列賽。他們下個系列賽，將前進德州和遊騎兵展開三連戰，單看雙方戰力上差距，洋基延續系列賽連勝的機會相當濃厚。

(中時電子報)

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