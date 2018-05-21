MLB》燃燒110球！大谷率天使中止四連敗

2018年05月21日 07:28 中時電子報 蔡銘仁

天使近期在主場苦吞四連敗，大谷翔平肩負止敗重任，今(21日)掛帥迎戰光芒，他力拚本季最多的110球，繳7.2局失2分好投，另飆出9次三振，展現大將之風，在大谷的霸氣好投帶領下，天使總算擺脫低潮，以4比2中止主場連敗。

此役之前，大谷近2場先發都繳出優質內容，5月至今先發2場，自責分率僅2.19。在天使近況不佳的情況下，大谷一夫當關，投完前6局被打2安，只在3上挨菲爾茲(Johnny Field)陽春炮失1分，送出多達7次三振，沒讓光芒有太多得分機會。

天使打線雖攻勢不多，不過把握住4下和5下的契機，給大谷3分奧援。大谷一路投到7局結束，仍讓光芒一籌莫展；到了8上，用球數已達99球的大谷，再度走上投手丘，這是他今年球季，首度投到第8局，但他一開始就被菲爾茲敲二壘打，又投出暴投，被進占三壘得分大門。

接著大谷雖解決史班(Denard Span)，不過也讓壘上的菲爾茲跑回第2分；這時天使仍無意換投，大谷K掉克隆(C.J.Cron)，單場第110球被溫鐸(Joey Wendle)敲安後才退場。當時已經2出局，大谷挨了安打後，或許自己也明白已經無法投滿第8局，顯露出失望的神情。

大谷燃燒鬥魂，用球數110球寫下本季新高，走下場時，球迷紛紛起立，替他鼓掌喝采，接替投球的安德生(Justin Anderson)也不負眾望，順利止住光芒攻勢。大谷的鬥志，似乎也激發隊友的拚勁，8下捕手茂多納多(Martin Maldonado)一上場，就轟出一發陽春炮。

最後9上，天使距離中止連敗，只差最後3個出局數，負責關門的帕克(Blake Parker)雖把局面搞得有些緊張，讓跑者攻占上三壘，不過穩住陣腳，連飆出2次三振，順利守住勝果。大谷投7.2局被打6安、失2分，另有9K、1保送，局數和用球數110球，皆為本季新高。

(中時電子報)