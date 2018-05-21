不要嘴砲人當市長！北市最新民調 丁守中勝柯P 賴清德

2018年05月21日 07:59 中時電子報 謝雅柔

2018台北市一役，民進黨確定啟動徵召程序自提人選，與尋求連任的柯文哲說掰掰。據最新媒體民調，若丁守中、柯文哲對決，丁以四成一勝過柯的三成九。而民進黨若派出支持度最高的行政院長賴清德，仍慘輸兩人。丁、柯、賴的支持度分別為三成六、三成三、一成六。網友則表示「台北市該找個務實、會做事，而不是一天到晚放嘴砲的人來當市長」、「寧可投國民黨現象發威」。

曾在去年雙城論壇致詞拋出「兩岸一家親」一詞引起爭議的柯文哲，5月9日在綠色和平電台上道歉，引發政治風暴。在年底即將進行大選的時刻，柯文哲這番話重創選情，據聯合報最新台北市長選情調查顯示，若柯文哲與國民黨候選人丁守中對決，丁守中支持度為四成一，柯文哲則為三成九。

由於民進黨日前啟動徵召程序自提人選，據該報民調分析，若民進黨派出賴清德，丁守中支持率將下滑至三成六，柯文哲支持率則降至三成三，但賴清德支持率仍落後至少十七個百分點。

對此，網友則表示「我覺得關鍵是藍綠派出來的都太像敗戰處理投手 太容易被棄」、「雖然是三咖督 不過民進黨已經出局了」、「台北市該找個務實，會做事，而不是一天到晚放嘴砲的人，來當市長」、「賴清德輸很大...不意外,民進黨真以為台北人跟南部人一樣好騙嗎?」、「賴清德也好陳菊也罷，空降臺北就低估選民水準」、「這個民調唯一可以確定的是柯文哲支持度大幅下降」。

(中時電子報)