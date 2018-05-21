MLB》對勇士繳5.1局好投 陳偉殷：久違的好感覺

陳偉殷繳5.1局好投，但勝投被牛棚敗掉。(美聯社)

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中時電子報

效力馬林魚的旅美左投陳偉殷今(21日)先發對戰勇士，繳5.1局失2分好投，可惜牛棚投手放火，馬林魚9比10遭逆轉輸球，讓他再度與勝投擦身而過，儘管如此，陳偉殷表示，自己已經嘗試做到最好，這樣的結果只能接受，至少一切是往好的方向去發展，也找到久違的投球好感覺。

MLB》牛棚花光5分領先 陳偉殷好投白忙一場

陳偉殷自美國時間4月28日，復出首戰對洛磯奪勝後，近3場先發無緣勝投。此役他第四度挑戰第2勝，前5局表現神勇，沒有失掉分數，直到6下才遭遇亂流，連續被打4支安打、失掉2分；當時馬林魚還有4分領先，陳偉殷差2個出局數，就能投出優質先發，但教練團仍決定將他換下。

談到6下的亂流，陳偉殷表示，那時有2個失投球被逮中，其他2支安打會穿越，只能說運氣不好，至於被換下來，是總教練的調度方式，無法多說什麼，「我只能控制當下自己該做什麼事，會不會被換下來，這不是我能控制的，是教練團的決定，我就做我該做的，其他不去多想。」

最後馬林魚遭逆轉，陳偉殷再次錯過勝投，不過，他直言這場比賽，是收穫最多的一戰，「所有球路丟起來都蠻順的，已經慢慢找回好的感覺，無論是控球，或是速球和變化球的角度，都有逐漸回到該有的水準。對上勇士這種強隊，以現在的感覺，能做到這樣已經很不可思議了。」

(中時電子報)

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