姚文智要在「台北姚姚姚」 網譏：殺很大嘛！

姚文智表示若未來代表民進黨參選，民進黨雙北局勢就是「新北衝衝衝、台北姚姚姚」，又衝又姚，相信可以引領風騷。（王英豪攝）

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中時電子報
/整理報導

有意爭取民進黨提名參選台北市長的立委姚文智昨（20日）參加捐血活動，被問到參選問題，強調他是一個浪漫主義者，希望在選戰中，能得到市民的支持和認同。若未來代表民進黨參選，民進黨雙北局勢就是「新北衝衝衝、台北姚姚姚」，又衝又姚，相信可以引領風騷。只見網友引用藝人瑤瑤的電玩遊戲廣告台詞譏諷「殺很大嗎」！

姚文智昨與黨秘書長洪耀福、台北市黨部主委黃承國同場參加小英之友會的捐血活動，被問到參選議題時，強調「他是爭取提名的浪漫主義實踐者，盼選舉時得到市民的支持與認同」。他也提到，由於新北已確定由蘇貞昌參選，姚表示未來雙北的局勢就是「新北衝衝衝、台北姚姚姚」，相信可以引領風騷，雙北都會取得勝利。他更表示，政治要有浪漫跟熱血才能激起改革的動力，但另一方面也要照顧到社會的趨勢和民意走向，只是「民意或民調有時無法完全接收到和理解，他要努力去溝通和爭取」。

只見批踢踢網友譏諷，「所以姚是希望台北大地震搖搖搖嗎」？「加油 要選到底 想知道民進黨台北基本盤有多少」、「搖你老母，這口號超智障XD」、「真的是在考驗台北人的智商」、「市長選個搖搖搖的是怎樣」？更有網友引用藝人瑤瑤在電玩廣告的台詞「殺很大」來諷刺姚文智。

(中時電子報)

姚文智：新北衝台北姚 相信可以引領風騷

文章來源：PTT論壇網址

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