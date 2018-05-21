慎入！ 為查家門前誰拉屎 調閱監視器後心理陰影更大了

一名女子竟然可以邊走邊拉屎。(圖/翻攝自爆料公社)

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中時電子報
／綜合報導

大家多半都有走在路上不小心「誤踩」狗屎的的情況，這種時候不僅會非常生氣還會破壞接下來一整天的心情。就有一名網友表示自家門前突然出現一大坨屎，令他費解這到底是「人屎」還是「動物屎」，沒想到追查真相的結果竟是一名女子在自家門前「投放」的，這讓網友全都崩潰了。

這名網友在臉書社團《爆料公社》上貼文表示，自家門前突然出現一坨超大的屎，因為想確定是不是有心人在自家門前惡作劇，因此就去調閱監視器，沒想到一看到監視器嚇得他直呼「嚇死寶寶了」，因為畫面中一名撐著傘身穿紅衣黑裙的女子走在人行道，走到一半突然定住，接著就快速張開雙腿，此時她的「屎」就從兩腿間掉落在人行道上，接著她直接合起腿非常自然地繼續前進，這整個過程只有短短的幾秒鐘，也讓原PO直呼「真是太神奇了！長這麼大第一次看到屎從母體那麼自然地滑落，連內褲跟衛生紙都省了！」

好自然熟練的感覺 (來源：爆料公社)
這也太自然了吧(來源：爆料公社)

不過這起事件還有後續，因為就在這名女子「投放」完自己的屎後，因為這篇文章最主要是一篇勸世文，因為另一個影片就是一名男子邊走邊滑手機，沒想到就這麼倒楣的踩中那坨超大「人屎」，底下網友都紛紛為男子「哀悼」，「我知道我不該笑.....但第三部我重覆一直播放~~」「人家踩到狗屎還有狗屎運！幹！踩到人屎給什麼運阿？」「還真的是『屎侍』了！！！」。

(中時電子報)

多麼痛的領悟(來源：爆料公社)

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