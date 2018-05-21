五大理由 孫大千：北市長民進黨推誰都注定排第三

總統蔡英文(左)與柯文哲(右)。(本報資料照)

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中時電子報

民進黨與台北市長柯文哲合作破局，但外傳柯文哲曾傳簡訊向民進黨求和，並自稱是「小英總統暗樁」。國民黨前立委孫大千表示「蔡英文的暗樁」和「蔡英文提名的候選人」將要在台北市要一決高下了！但孫提出五大理由，稱不論民進黨最終推出什麼樣的人選，除非出現無法想像的重大變數，否則註定排名第三名。

孫大千表示，首先柯文哲和民進黨長期以來在台北市形成「政治連體嬰」的共治結構，在一時三刻之間要完全清除切割，根本是一件不可能的事情。基層組織、樁腳、系統和政治人物恐怕也難以涇渭分明，堅壁清野。

其次，柯文哲在選舉過程中，必然會採取緊貼蔡英文的策略，創造與泛綠勢力之間模糊的曖昧關係，瓜分部分民進黨支持者的選票。外傳他曾傳訊息給親綠人士表示，「我是蔡英文的暗樁」，就是最好的例子。

第三，柯文哲擁有現任優勢，掌握龐大的行政資源。就算是無法順利連任，也斷然不至於跌到第三名。

第四，民進黨執政兩年以來，民怨沸騰，績效不彰，背負著沈重包袱的候選人，何德何能可以在民進黨原本已經是相對弱勢的台北市逆勢崛起呢？

最後，被點名參選的民進黨內的諸天王、眾神、和眾媽們之所以紛紛表態另有生涯規劃，或是身負重任，難以離職，不就是對選舉結果心知肚明，所以不願意敬陪末座，出來丟人現眼嗎？

(中時電子報)

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文章來源：孫大千 臉書

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