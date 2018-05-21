愚人節傳喜訊？在《馬達加斯加》耍萌的牠生下雙胞胎

在愚人節這天，白頸狐猴「白依」誕下了一對雙胞胎（左「依特」右「依斯」）。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

愚人節傳喜訊？究竟是真是假！不過動物園在那天可是真的有寶寶出生喔！是可愛的白頸狐猴！也就是小朋友在電影《馬達加斯加》中看到的淘氣小傢伙！在今年4月1日愚人節當天，知名電動車製造商「特斯拉」創辦人兼執行長馬斯克，在推文時拿公司破產開玩笑，消息一出撼動全球財經界，造成一股另類的輿論風波。

同樣是愚人節這天，台北市立動物園非洲動物區的白頸狐猴「白依」，則是順利的誕下了一對健康的雙胞胎，保育員循例延用媽媽名字的最後一個字，並結合當天時事梗，將兩隻寶寶取名為「依特」和「依斯」，呼應愚人節「國際重大訊息」及照顧動物現場溫馨有愛的雙重氛圍！

25歲的白頸狐猴「白依」（左）是一位經驗豐富的媽媽，在雙胎胞之前有過五次的生產紀錄。（台北市立動物園提供）

25歲的白頸狐猴「白依」是一位經驗豐耍萌的牠富的媽媽，在雙胎胞之前有過五次的生產紀錄，其中一個11歲的女兒「依珊」也已經當媽了，所以「白依」現在可是媽媽兼阿嬤的雙重身份。

「依特」黑色的額頭上長了一圈白色的毛，看起來就像天使頭上的光環，模樣十分逗趣可愛。（台北市立動物園提供）

白頸狐猴是群居的動物，但是領域性很強，不同群體之間很難相處在一起，所以當保育員得知「白依」懷孕後，就親手為牠佈置了一間獨立的育兒室。在孕期進入倒數之後，便提前讓準媽媽入住新房好安心待產，果然在4月1日的早上，當保育員一進入內欄舍，就瞧見媽媽懷裡多了兩隻可愛的小傢伙，母性很強的「白依」將寶寶照顧得很好，讓「事」發現場絲毫看不出生產過的痕跡。

「依特」和「依斯」再過10天就雙滿月了，別看牠們個頭小小的，身手卻已經很靈活。由於保育員在平日裡，花費了許多時間與精神和狐猴家族進行親近訓練，因此和「白依」有著深厚的情誼，當保育員進入育兒室清理環境、擺放食物及觀察寶寶們的生長狀況時，媽媽都顯得輕鬆自在，很安心的讓雙胞胎可以自由自在地玩耍。

白頸狐猴「白依」的小寶寶再過10天就雙滿月了。（台北市立動物園提供）

「依特」黑色的額頭上長了一圈白色的毛，看起來就像天使頭上的光環，模樣十分逗趣可愛，「依斯」則是在肩膀後方的黑色毛斑裡，長了一條白色的毛，像用粉筆畫了一道白線一樣，這兩項明顯的特徵，讓保育員很容易的辨識出誰是「依特」誰是「依斯」。

白頸狐猴的小寶寶約莫3-4個月大時離乳，性別可由外生殖器來辨別，但是牠們身上目前覆蓋著一層蓬鬆的毛髮，保育員完全看不到重點部位，只好耐心的等寶寶們長大一點，再請獸醫師為牠們進行健康檢查，屆時才能判斷雙胞胎是男生或女生，還請關心白頸狐猴寶寶們的粉絲耐心期待囉！

(中時電子報)

愚人節也會好事成雙？白頸狐猴喜迎雙胞胎！。（影片由台北市立動物園製作，取自YouTube）
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