NBA》世界和平：勇士已建立王朝 KD還不夠格

世界和平認為，杜蘭特還不能算是勇士王朝的一部分。(美聯社)

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中時電子報

曾跟「小飛俠」布萊恩攜手拿下2010年總冠軍的世界和平，儘管目前早已離開NBA舞台，卻持續發表嗆辣言論，如今他把目光擺在勇士明星前鋒杜蘭特身上，「在杜蘭特幫助勇士再搶2次總冠軍之前，他都不是勇士王朝的一部分！」

「我不認為杜蘭特是勇士王朝組成的一部分，除非他今年摘冠，然後再拿1次冠軍，如果他們3連霸，那就太神奇了，」世界和平說，「勇士陣中很多未來名人堂成員，所以杜蘭特去年能拿冠軍，仍靠勇士早已打好堅固的王朝基礎。」

世界和平擺明無視杜蘭特去年夏天加盟勇士之後，隨即幫助勇士拿下3年內第2冠，更獲上季總冠軍賽MVP，或因比起杜蘭特，他更喜歡球風跟自己接近的卓雷蒙格林，才會認為如今的勇士王朝，杜蘭特還不夠格算是其中一員。

「勇士已經建立起王朝，孩子們都愛看到王朝誕生，當你15歲看到喬丹與公牛表現，你會感概他們也太強了，你會很想跟他們一樣打球，」世界和平說，「勇士讓我看到當年公牛影子，現在孩子都愛格林，他是未來名人堂成員。」

只是世界和平最後不禁說起「夢話」，因為他竟然認為，未來最有可能撼動勇士王朝的球隊，竟是他曾效力過的湖人，「湖人有這種能力，因為我們擁有蘭道爾、英格拉姆這些球員，我們是最棒的，只是現在還沒成長。」

(中時電子報)

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