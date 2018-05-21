羅智強幫擬蔡英文消失的520演講 網大讚超精闢！

2018年05月21日 09:18 中時電子報 謝雅柔

前總統府副秘書長羅智強稍早在臉書發文指出，昔日前總統馬英九的520講稿，他是撰稿小組的召集人，「520講稿的重要性，因為那是一位民選總統，每一年向選民陳述過去一年做了什麼、以及接下來要做什麼的總報告」。然而，總統蔡英文今年沒有就職二周年演講，羅智強幫擬蔡英文消失的520演講，其內容讓網友大讚。

羅智強在「遠見華人精英論壇」替蔡英文擬講稿。面對種種抗議，羅擬了蔡英文的心聲。「我所領導的政府，遇到的抗爭最多，有軍公教警消為反對年改而抗爭的，有為了落實校園自主而抗爭的，有為了爭取勞工權益而抗爭的，更有為了維護中華民國法統而抗爭的，在我看來，都是在增加社會的混亂，製造人民的對立」、「再多的抗爭，也只是讓台灣人民看笑話而已，你們應該立刻放下對立，不再虛耗社會的資源，盡快團結一致，共同再創讓我的日子過得更好的台灣」。

羅智強幫擬的講稿中也提及「執政這二年來，對於那些倒閉的夜市、關門的店家、失業的勞工、無以為繼的中小企業，以及流落異國謀職打工的青年學子，你們可以哭泣，但不要洩氣；你們可以悲傷，但不要放棄，你們永遠是我心中最軟的一塊，我會繼續拼命，直到你們的眼淚變成笑容」。

羅智強也拿曾說過的「還馬英九公道者，必蔡英文！」放進幫擬的講稿中，「如果這是真的，那麼懷念馬英九的人，不應該更感謝我嗎？支持馬英九的人，不應該更支持我嗎？若不是我，馬英九有什麼能耐在短短兩年內，從人人避之唯恐不及的票房毒藥，到現在，馬英九所到之處又是萬人空巷？」

對此，網友則表示「太有才了，佩服」、「因為她毫無政績.無話可說啊」、「比讀稿機蔡英文好千萬倍」、「這篇太精闢了」、「蔡總統根本是『神隱熟女』，只會躲在屬下後面怕擔責任」。

(中時電子報)