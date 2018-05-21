MLB》169公里！紅雀菜投追平大聯盟紀錄

紅雀隊後援投手希克斯的球速驚人。(美聯社)

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中時電子報

紅雀菜鳥投手希克斯(Jordan Hicks)的球速好快啊！前陣子洋基「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)才飆出時速103.3英里(166公里)的今年最快火球。不料希克斯21日再度創新高，以時速105.1英里(169公里)一舉追平查普曼的紀錄。

希克斯賽後表示，他不滿費城人打者賀瑞拉(Odubel Herrera)總是拖拖拉拉，因此憤怒之下用盡全力，就飆出了這個恐怖的數字，這是自大聯盟2008年使用Statcast紀錄以來最快的球速，並列於查普曼2016年創下的時速105.1英里。

21歲的希克斯似乎擁有源源不絕的能量，他憤怒狀態下對賀瑞拉總共投出5球，全是時速100英里(160.9公里)以上的火球，包括105.1英里、105英里、104.3英里、104.2英里、103.7英里。這5顆球就是今年全聯盟最快的5顆球。

希勒斯的速球也讓隊友都看傻了，遭到三振的賀瑞拉說：「我畢生沒遇過這麼猛的投手，我很欣慰我還能看得到球。」希克斯每次碰到賀瑞拉總是投得特別用力，他本季最快的7顆球全部都是對賀瑞拉所投出。

希克斯說：「其實我並不恨他(賀瑞拉)，我只是希望他不要每次都拖拖拉拉。」賀瑞拉習慣總要磨蹭個幾下才在打擊區就位，沒想到這小小的舉動逼出了希克斯的潛能。

今年聯盟最快的10顆球，希克斯獨佔了8顆，查普曼2顆，不得不令人感嘆後生可畏。希克斯擔任終結者1.1局沒有失分，紅雀最後以5-1打敗費城人。

(中時電子報)

大聯盟2018速球榜被希克斯佔了大半。(摘自MLB官網)
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