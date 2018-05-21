爆台灣課本都是謊 女星搬歷史嗆分裂中國「是千古罪人」

2018年05月21日 10:00 中時電子報 吳品瑤

事業、生活甚至國族認同都在中國大陸的女星劉樂妍，日前才因無法在大陸機場寄包裹，而大罵當局發的台胞證無用，引發熱議，今天凌晨，她在臉書PO出簡體字長文，稱台灣人不懂歷史，因為課堂沒教、課本全是謊，表示自己為兩岸統一紮根，百年後將成烈士，而分裂中國的人，「就是千古罪人，遺臭萬年」。

劉樂妍長篇大論引用歷史，只為證實中華民國就是曾經的中國，也因此自己的國籍一直都是中國，而因戰亂到了台灣生活的人也是中國人，表示這些人的子孫沒辦法選擇，「被生在這世界上已經不存在的中華民國，拿著曾經的『中國』國籍」、「他們只能等待被新的中國承認，他們也是中華人民共和國的子民」。

話鋒一轉，劉樂妍狂批喊著「中華民國=台灣」的政客，說他們無恥下作，企圖以此進入聯合國參加國際活動，「但是中華民國從來就不等於台灣，他是曾經的中國」，認為這些想將台灣從中國獨立出去的人，是「為了自己的私心妄想獨立」，大膽下結論「台灣這塊島是中國人和台獨的戰爭」，也表示很多人到她微博留言要她小心該說的跟不該說的，否則會被當局「和諧」，劉樂妍則反嗆「這個黨這個國家，沒有你想的那麼可怕」，自己說的是事實就不怕，只是提出問題希望被解決，反嗆「你說小心被和諧，你才是醜化國家醜化黨」。

劉樂妍甚至警告台灣記者媒體，要斷章取義、以攻擊為目的寫她的報導，就千萬不要署名，「免得以後台灣經濟不景氣，要來大陸找工作，被舉報曾經為台獨工作，要滾出大陸」，強調自己在做的每件事「都在加速推動統一政策的地方落實」、「以後你們失業必須來大陸討飯的時候，都是用我的血汗肉軀，用力發聲，我栽的樹！」，

最後再度喊話指稱台灣不是一個國家，「台灣就是中國的一個省，他曾經是中國的一個省，他現在還是中國的一個省」，而如今說很多話、做很多事的自己，「百年以後，我會是個烈士，我死的光榮而驕傲」，至於那些妄想分裂中國的人，「就是千古罪人，遺臭萬年」。

(中時電子報)