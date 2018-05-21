55歲婦乳癌手術3年後 兩側肺葉又發現肺腺癌

2018年05月21日 10:11 中時 馮惠宜

一名55歲婦女罹患乳癌手術切除3年後，發現兩側肺葉各有1顆約1公分的毛玻璃狀病變，以為是乳癌轉移，嚇到寢食難安，最後證實是第零期肺腺癌，也就是俗稱原位癌而不是乳癌轉移，經兩次以單孔胸腔鏡微創手術切除，經半年來追蹤，恢復情況良好。

澄清醫院胸腔外科醫師柯志霖表示，這位婦女於右乳切除後，定期回診追蹤，半年前在一次胸部電腦斷層追蹤檢查時，意外發現在她的兩側上肺葉，各長了1顆約1公分的毛玻璃狀病變，強烈懷疑是肺腺癌的早期病變，但仍無法證實是否為乳癌轉移的結果。

柯志霖表示，由於該患者曾經罹患過乳癌，在肺部出現這樣的毛玻璃狀病變，要考慮乳癌轉移或者第二種癌症的可能性，但必需經手術切除組織化驗後才能確定，如果是屬於轉移性的病變，患者還需接受化療等輔助治療，對患者而言又是一種長期性的痛苦煎熬。

該患者先接受右側肺葉的手術，從側胸開一個小洞以單孔胸腔鏡進入肺部進行微創手術，將該毛玻璃狀病變組織切除，經病理化驗證實是第零期的肺腺癌，並不是乳癌的轉移。

柯志霖指出，這樣的結果帶給該病患很大的安慰，一來是屬於第零期肺腺癌，經手術治療有高達95％以上的預後成效；二來證實並非乳癌轉移，顯示3年前的乳癌手術切除非常成功，該患者得知這樣的診斷，反而放開心情，於三周後再接受左側肺葉手術，取出毛玻璃狀病變組織。該患者兩次接受單孔胸腔鏡微創手術，由於傷口小恢復快，每次術後僅住院3天就出院。

(中時 )