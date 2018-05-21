NBA》柯瑞第3節爆發摘18分 勇士轟翻火箭

2018年05月21日 10:15 中時電子報 黃及人

柯瑞躺在地上慶祝自己把球投進。(美聯社)

揮別前兩場西區冠軍賽低迷，勇士明星後衛柯瑞21日徹底爆發，特別是第3節，柯瑞7投全進，包含兩記三分球，獨拿18分，帶領勇士126比85轟翻火箭，在西區冠軍賽取得2比1領先，更摘季後賽主場跨季16連勝打破歷史紀錄。

一改前役開局疲軟模樣，勇士開賽就很強勢，靠著柯瑞投進三分球帶動，轉眼取得兩位數以上領先，儘管火箭想靠哈登、艾瑞克戈登兩人火力追上，勇士仍在上半場打完，取得54比43領先，杜蘭特上半場就有15分進帳。

下半場一開始，勇士就靠柯瑞、杜蘭特各拿5分，拉起一波10比0攻勢，轉眼擴大領先差距到21分，不過火箭馬上回以8比0再次追上，可是接下來柯瑞徹底開火，接連投進三分外線，讓他自己都不禁在場上跳起抖肩舞！

勇士轉眼把比分變成84比56的誇張領先優勢，光在第3節，柯瑞7投7中、貢獻18分，幫助勇士重新找回那個例行賽最會打第3節形象，不過保羅也在第3節發威，打完前3節，火箭追成67比88，仍然處於落後21分頹勢。

儘管末節火箭仍不放棄，繼續擺上主力追分，可是找回外線火燙手感的柯瑞，繼續在三分線外開火，一度帶領勇士領先到29分之多，讓火箭總算在最後5分11秒宣告放棄，沒想到勇士板凳球員仍把領先擴大到40分以上。

勇士今年季後賽首次先發5人得分上雙，柯瑞攻下全場最高35分，投23中13，含三分球投12中5，證明他已找回神準手感，杜蘭特也拿25分、6助攻與6蘭板，克雷湯普生13分，卓雷蒙格林10分、17籃板，伊戈達拉10分。

火箭則以「大鬍子」哈登20分、9助攻與5籃板表現較佳，保羅與卡培拉各有13分，可是前役表現優異的塔克、阿里查與艾瑞克戈登表現失常，塔克與阿里查都只拿6分，戈登全場投13中4，難怪火箭此役會以慘敗收場。

(中時電子報)