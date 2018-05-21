蔡政府強硬「拔管」 陸學者：走向威權化

2018年05月21日 10:16 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

自從教育部蠻橫「拔管」後，台大現在面臨的是已長達數個月沒有校長，北京聯合大學台灣研究院台灣政黨政治研究所所長陳星就點出「蔡政府強硬拔管」的真相，其主要原因就是「民進黨現在的心態不斷膨脹，走向威權化」。

根據中評網報導，陳星日前在廈門大學所舉辦的「台灣政局走向與兩岸關係」學術研討會上，就提到了民進黨現在的執政心態，他認為「拔管事件」是反映了近期民進黨行為特徵變遷的典型個案。儘管台灣當局對這個問題有推託之詞，卻無法平復社會的質疑。從根本上來說，民進黨此舉已經觸及到台灣社會的基本價值，完全無視學術自治的社會認知，挾執政之威為所欲為得嘴臉表現的淋漓盡致。

陳星更提到，民進黨在台大校長人選問題上大費周章的原因很簡單，高等教育一直都被民進黨視為價值灌輸和話語建構的橋頭堡，台大並沒有按預想的方式選出校長，民進黨自然難以忍受。這樣強硬拔管的舉動已經不是「吃相難看」的問題了，因為此舉已經動搖了台灣社會的價值基礎，會在台灣民眾，特別是知識分子中間留下長期的陰影。

最後陳星更指出，拔管事件也意味著民進黨的政治優勢擴大的情況，民進黨現在「完全執政、獨自負責」的態度越來越明確，完全壟斷政治資源分配權的趨勢也日益明顯。如果按這目前的趨勢發展下去，未來走向威權化的可能性會逐步增加。

(中時電子報)