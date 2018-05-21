光復中學讓在地美食入菜 看見舌尖上的新竹

光復中學學生們精心製作特色料理。（徐養齡攝）

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光復中學學生們精心製作特色料理。（徐養齡攝）

柿餅、擂茶、東方美人茶不僅是新竹縣在地點心、茶飲，也能成為餐桌上大的五星級大餐。新竹市光復中學學生選用在地食材發想菜色，製成中、西式料理，並濃縮成美味便當，吃過學生狂讚「再也不想外訂便當了！」

「新竹才不是美食沙漠！」光復中學餐飲服務學程學生運用在校學習的西餐、中餐、烘焙、飲調等技術，組合新竹特產與食材的創新料理，讓「舌尖上的新竹」被外界看見，風城不是只有米粉和貢丸。

學生們表示，新竹地區特色食品包羅萬象，如東方美人茶、關西彩色番茄及仙草、北埔擂茶及柿餅、新埔粄條、新竹貢丸及米粉等，滋味各具特色，也適合入菜，大夥運用在地食材及產品發想菜色，端出四色菜包、炒米粉麵包、焗烤貢丸香腸麵捲等特色料理。

校方指出，學生學料理不只是紙上談兵，研發出的33道產品，將以主題市集呈現，22日起1連3天在校內販售，確認市場口碑。據悉學生們為讓心血做到完美境界，已讓不少同學、親友嘗鮮，料理一端出就被秒殺，同學們垂涎三尺，直呼「不想再外訂便當了！」

光復學生們推廣在地美食也不吝提供外界參考比較，大方將所有產品配方公開，希望能透過美食對外發聲，新竹知名的新福源花生醬、華品貢丸、璞鈺擂茶、大鍋子仙草窩、北埔龍記等知名店家產品，都是這次學生料理中的重要元素。

(中時 )

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