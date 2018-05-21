國民黨高雄市長初選韓國瑜勝出 主軸告別貧窮 迎向陽光

韓國瑜。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報
中時

國民黨高雄市長黨內初選，市黨部主委韓國瑜民調成績勝過對手、國民黨立委陳宜民，不過因韓陳兩人協議，不公布民調數字。周三中常會通過後，將確定由韓國瑜代表國民黨參選年底高雄市長選舉；韓國瑜表示，年底的選戰主軸是告別貧窮迎向陽光，他也期許和民進黨的對手、立委陳其邁會是一場乾乾淨淨的選舉。

韓國瑜上午親赴中央黨部，另外一名初選參選人、藍委陳宜民則人在日內瓦，未親自到中央黨部參與民調開封。對於民調數字，韓國瑜表示，經過協調不對外公布，但他可以感受到高雄鄉親對他的期許與寄托。組發會主委李哲華表示，明天台南市長初選的部分也會公布，周三中常會將可通過高雄與台南市長的提名。

韓國瑜在現場發表談話指出，初選過關，南部將以經濟為中心，韓國瑜說只有經濟優先，讓下一代的人民過好，這是他對高雄的期許，希望告別貧窮迎向陽光。韓國瑜說選舉過程風風雨雨，而發揮一個人理想，讓人民過的更好，並拒絕政治抹殺，他經的起考驗。

韓國瑜被媒體問到對北農總經理吳音寧的「殘菜處理」有何看法時，他表示，「不在其位，不謀其政」。且吳音寧會從「經驗中得到學習」，這跟政黨背景無關，只是單純經驗問題。並強調台北農產公司是東南亞最大的批發市場，這是很不容易的事，裡面的心血都是農民的成果，所以大家要愛護這個平台。

(中時電子報)

拒發媒體採訪WHA 外交部嚴正抗議… 蔡英文真心話 網友：年輕世代完…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。