國民黨高雄市長初選韓國瑜勝出 主軸告別貧窮 迎向陽光

2018年05月21日 10:21 中時電子報 陳弘美 、 謝雅柔 中時 王正寧 中時

國民黨高雄市長黨內初選，市黨部主委韓國瑜民調成績勝過對手、國民黨立委陳宜民，不過因韓陳兩人協議，不公布民調數字。周三中常會通過後，將確定由韓國瑜代表國民黨參選年底高雄市長選舉；韓國瑜表示，年底的選戰主軸是告別貧窮迎向陽光，他也期許和民進黨的對手、立委陳其邁會是一場乾乾淨淨的選舉。

韓國瑜上午親赴中央黨部，另外一名初選參選人、藍委陳宜民則人在日內瓦，未親自到中央黨部參與民調開封。對於民調數字，韓國瑜表示，經過協調不對外公布，但他可以感受到高雄鄉親對他的期許與寄托。組發會主委李哲華表示，明天台南市長初選的部分也會公布，周三中常會將可通過高雄與台南市長的提名。

韓國瑜在現場發表談話指出，初選過關，南部將以經濟為中心，韓國瑜說只有經濟優先，讓下一代的人民過好，這是他對高雄的期許，希望告別貧窮迎向陽光。韓國瑜說選舉過程風風雨雨，而發揮一個人理想，讓人民過的更好，並拒絕政治抹殺，他經的起考驗。

韓國瑜被媒體問到對北農總經理吳音寧的「殘菜處理」有何看法時，他表示，「不在其位，不謀其政」。且吳音寧會從「經驗中得到學習」，這跟政黨背景無關，只是單純經驗問題。並強調台北農產公司是東南亞最大的批發市場，這是很不容易的事，裡面的心血都是農民的成果，所以大家要愛護這個平台。

(中時電子報)