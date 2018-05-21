台南凌晨2起可疑火警 1男嗆傷

2018年05月21日 10:28 中時 洪榮志

台南市南區文南里21日凌晨接連發生公寓大樓與餐飲店火警，2場火警起因都有疑點。其中，公寓火警還造成1名33歲的男子嗆傷送醫。全案正由台南市消防局火調科鑑識調查中。

消防局指出，21日凌晨近2點時，南區文南里一棟公寓2樓處突然冒煙，119勤務指揮中心獲報後，立即調派第七大隊、德興、永華、南門及中正等分隊人車前往，很快就撲滅屋內廚房瓦斯爐與周邊雜物火勢。

不過，住在屋內的70餘歲老翁逃出後，卻告訴消防人員，也待在屋內的侄子還沒有出來。消防員趕緊進入在2樓房間，救出有躁鬱症病史的33歲男子，對方情緒躁動，無明顯外傷，意識清醒，但有被濃煙嗆傷情形，由警方戒護協助救護車送到台南市立醫院插管治療，已無生命危險。

據周遭鄰居告訴警方，這名躁鬱男先前曾在住處疑縱火被嗆傷，經送醫院治療，仍因情緒管控不佳，曾毆打照顧他的伯父。所幸，凌晨火警伯父及時從家裡逃出，才未被波及。

文南里長陳清泉也前往市立醫院協助老翁及被嗆傷的男子辦理相關醫療事宜，他指出，被嗆傷的男子情緒易衝動、不易控制，政府與醫療單位應該設法協助，不要放任成為社區的不安定因子，也請區公所協助安置在適當地點。

沒想到，凌晨3點30分左右，119又接獲文南里長南街內1家已打烊的餐飲店，突然傳出爆炸聲響後，經派遺大批人、車前往，發現鐵皮屋攤位旁有火勢竄出，消防人員迅速出水滅火，10餘分鐘即撲滅火勢，無人傷亡。

陳清泉也表示，幸好當時尚未入睡的鄰居，在餐飲店起火初期即發現，迅速報案滅火，才未讓火勢擴大延燒。

(中時 )