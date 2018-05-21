北港牛墟保留常民文化 地方規畫擴大經營

2018年05月21日 11:02 中時 張朝欣

沒有牛的牛墟，要如何發展！雲林縣北港鎮牛墟雖已沒有牛隻交易，卻因攤販聚集吸引大批人潮，成為雲林沿海最具規模的早市，相關單位21日規畫擴大牛墟規模成為特色市集，用來記錄地方的常民文化。

蛇、鱉、小鴨小雞、觀賞鳥類、古董、中藥草、二手衣物，什麼都賣！這幾年北港牛墟的攤位不斷增加，已超過300個攤位，每逢3、6、9日，吸引大批人潮前來挖寶，來到這裡，時光彷彿回到3、40年前。

北港農會總幹事林翠香表示，牛墟是早期農業社會最重要的市集，日據昭和年間，全台共有80餘處牛墟，但隨著時代變遷，如今僅存北港、善化與鹽水3大牛墟。

北港牛墟因有朝天宮媽祖廟進香人潮的關係，規模得以持續延續，近年來北港牛墟攤販愈來愈多元，不僅吸引在地民眾，許多外縣市民眾都特地前來感受牛墟市集的特色。

地方文史工作者蘇健榮指出，台灣自明清以來，閩粵地區陸續移民來台開墾，當時農村生活與牛息息相關，整個農村文化可謂「牛的文化」，如今農耕機械化，牛墟已沒有牛隻交易，但卻發展成為獨特的常民文化。

北港農會說，朝天宮每年進香遊客達700萬人次，是發展北港牛墟的最佳條件，若能以常民市集為特色，把牛墟變成1種在地文化與歷史傳承，將是發展地方觀光的一大助力。

(中時 )