蔡英文真心話 網友：年輕世代完全被看不起了

蔡英文總統。（資料照片，陳信翰攝）

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中時電子報

蔡英文總統昨520透過網路發表談話，對政府公布平均薪資達4萬9000元，網友普遍質疑並強調無感。對此，蔡英文表示，是因為網友大多比較年輕，初入職場，薪資會在平均值下，所以無感可以理解。PTT網友認為「年輕世代完全被看不起了，太嫩？XDD」、「實習生拿250萬，超有感der」、「哇靠怪年輕人欸XDDD」、「我每個月領多少，我自己不理解嗎？幹話王」也有網友酸「太好了原來我工作20年了還很年輕」。

我國去年平均總薪資已達4萬9,989元，但網友超級無感，還紛紛在網路上說抱歉，都是自己拉低平均。對此，昨蔡英文表示，網友無感，某種程度上可以理解，因為網友很多都是初入職場，薪資以初入職場薪資水準來看，在平均值以下。

至於工時降、民眾卻感覺增加一事，蔡英文回應，有落差是因為感受的問題，有些是資訊不足，這部分政府會與民眾持續溝通，讓民眾知道總工時往下走的趨勢。

PTT網友怒批「真的不是每個初入職場就能年薪250萬的！」、「年底選舉口號，加入資進黨，實習生生也能月領20萬」、「我出社會八年還在平均下耶」、「年輕是罪？投妳的我真是白癡」、「普遍網友是初入職場的新鮮人。X你X」、「接收資訊不完全是指大家不知道自己領多少薪水嗎？」、「原來該檢討的是人民,都不蒐集資訊和正確感覺」、「感受問題，讓妳下台也是我的感受」。

(中時電子報)

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