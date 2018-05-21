嫁日雲林女兒帶學生訪故鄉指定吃菜脯蛋驚豔

2018年05月21日 11:03 中時 許素惠

在日本學習華文華語及台語的日本學生訪問雲林縣斗南鎮他里霧陶工坊教育園區，品嘗茶餐。（許素惠攝）

雲林女兒陳麗惠遠嫁日本在當地教華文，為讓學員更親近華人生活，帶領學生踏訪故鄉，到斗南鎮他里霧陶工坊教育園區體驗純樸又實在的台灣鄉村日常，看到園區主人陳永礎養雞，想起老師曾教過台灣菜脯很香，內行地指定要吃菜脯蛋，一嘗大讚「喔伊絲」!

嫁到日本已經30多年的陳麗惠，在虎尾糖廠總務課長張本一、土庫國中退休人事主任張裕宏等協助下，帶領10多名日本學生來到他里霧陶工坊教育園區，受到陳永礎熱烈歡迎，引領大家參訪園區，結實累累的百香果、羽色繽紛的雞、遍地蔓延的絲瓜、姿態千百的學生陶作…在在讓越洋而來的賓客好奇。

陳麗惠指出，她在日本不只教華文華語，也教台語，為了讓學生可以很快融入華人生活，經過師生討論，設計了這次戶外課程，事前她在同學張裕宏幫忙下，先將他里霧陶工坊園區編輯入旅遊導覽手冊，方便學生預備。

陳永礎端出他的拿手菜，全是以茶葉為主的餐食，茶鵝、綠茶沙拉、茶油麵線、普洱豬腳、觀音烤蝦…讓大家大開眼界，學生松宮清貴說，日本也是個愛喝茶的國家，卻難得有將茶葉運用在這麼多料理上。

學生並指定要吃菜脯蛋，長澤彩表示，日本最多的蛋料理就是蛋黃半熟的拉麵中的「糖心蛋」，陳麗惠老師最想念的家鄉味就是菜脯蛋，他們也想嘗嘗。

陳永礎馬上秀煎菜脯蛋手藝，學生一起擠入廚房想學，蛋香和著菜脯香陣陣飄出，嘗過大呼「喔伊絲」！

(中時 )