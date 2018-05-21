檢察官王森榮訪阿扁 相信319槍擊案為真

2018年05月21日 10:46 中時 李義

「新勇哥物語」接連談319槍案，最新一集說，威武不屈的319專案小組承辦檢察官王森榮談朱朝亮從不相信到相信的秘辛，還PO出現已任律師的王森榮訪阿扁的照片。

物語指出，319專案小組原承辦檢察官王森榮特地拜會阿扁，這是兩人案發經過14年後的第一次見面，獲勇哥證實說「經徵得王森榮大律師同意，他願意透露身分以示負責！」並PO出合影照片。

勇哥對外界質疑319槍擊真實性滿是委屈，勇哥說，2004年3月19日下午手術完畢，在台南奇美醫院接受第一次偵訊，後來在總統府又有一次偵訊外，昨天520的午後，阿扁終於在高雄住家與已轉任律師的原承辦檢察官王森榮見了面。王檢回憶14年前被當時的台南地檢署檢察長劉惟宗指派偵辦319槍擊案的心情故事。

勇哥轉述兩人見面會談內容，指王森榮憶當年，「記得在案發後幾天，檢改會檢察官陳瑞仁、吳文忠、吳文政（時任南檢檢察官，吳文忠的胞弟）與朱朝亮等人旋即南下台南地檢署，與劉惟宗檢察長及我在會議室討論。」

「印象中，當時他們一面倒質疑本案的真實性，但我跟劉惟宗及陳瑞仁的立場是中立的，認為案件還沒調查不應存有偏見。後來出任特偵組一班的朱朝亮及吳文忠，與吳文政當場提供很多質疑點。」

「到後來劉惟宗檢察長被調走，朱朝亮接掌台南地檢後，一開始仍質疑319槍擊案專案小組的調查結果。」

「但後來經過我不斷的說明並提供物證，新任檢察長朱朝亮才反過來接受調查結果。甚至主導本案不應只有簽結，堅持以寫不起訴處分的方式撰寫起訴書，認定陳義雄是犯罪行為人。」

「若非存在堅強不可推翻的物證，如何讓一位從不相信本案真實性的人，變成認同本案的調查結果，並堅持創造以不起訴處分的方式撰寫起訴書，而認定陳義雄的犯行？！」

勇哥說，王森榮回憶，「我堅定確信，也在回應媒體的問題時說出，本案絕對不是陳總統《自導自演》。但此話一出，立刻引來一片撻伐，甚至還被監察委員調查修理！」

(中時 )