5歲幼兒免學費、課後留園補助 鼓勵幼兒及早入園

2018年05月21日 11:04 中時 林志成

全國各公私立幼兒園已陸續展開新學年的招生作業，為並提供家長完整的幼兒就學補助資訊，教育部針對家中有101年9月2日至102年9月1日間出生滿5歲的幼兒，於近日陸續寄送107學年度幼兒就學補助措施宣導摺頁，確保家長「知」的權利。

教育部表示，本次所寄送的摺頁內容包含：5歲幼兒免學費就學補助及公立幼兒園課後留園服務補助等，幫助家長充分了解孩子進入幼兒園就讀的相關補助權益，同時，也提供就學補助Q&A和各直轄市、縣(市)政府的諮詢電話，可協助家長快速了解及即時詢問。

這份宣導摺頁除了主動寄送到全國有5足歲幼兒的家庭外，也配送到各鄉鎮市區公所及各衛生所等地點供民眾免費索取；此外，家長也可以到全國教保資訊網(http://www.ece.moe.edu.tw/)點閱瀏覽學前教保相關資訊。

為減輕家長教養子女的經濟負擔，教育部自100學年度起推動5歲幼兒免學費教育政策，提供當學年度滿5足歲且就讀符合補助要件之幼兒園者相關就學補助，並一併實施補助經濟弱勢幼兒免費參加公立幼兒園課後留園服務。

同時，為符應家長托育需求，教育部也透過「擴大幼兒教保公共化計畫」及「校園社區化改造計畫」等兩項計畫，持續協助各地方政府增設非營利或公立幼兒園，拓展公共化教保服務供應量，提供幼兒優質、普及、平價、近便的教保服務，讓孩子可以快樂學習，家長也能安心工作，並提高幼兒入園機會。

(中時 )