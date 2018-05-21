護航吳音寧買殘貨 林聰賢：是做對的事

2018年05月21日 11:04 中時 楊騰凱

台北農產運銷公司總經理吳音寧先前引發爭議，動用業務推廣費1.9萬元購買當日蔬果殘貨，送至其表哥擔任鄉長的彰化溪州鄉老人食堂，遭指貪汙、圖利，檢調也介入調查。對此，農委會主委林聰賢今赴立院備詢，他會前受訪表示，他認為吳音寧是做對的事。

林聰賢表示，大家要了解，吳音寧買的，到底是應該進入拍賣市場的優質農產品，又或是市場不接受的規格外產品，格外品價格太低，會讓農民血本無歸，就算賣不掉自己運回去，也是種浪費，「如果她是買下別人不要的產品，再交給地方的食物銀行，那麼她做的就是對的事情。」

林聰賢指出，農委會之所以會參與台北農產運銷公司的運作，最重要的是，要保障農民生產的產品在進入市場時，不會被刻意壓低價格，盡量保障農民的收益，農委會也希望各農產公司及各縣市拍賣市場可以幫忙做一件事情，就是當日蔬果到貨量太多的時候，部分蔬果可以先冰存，不要全部送上拍賣，畢竟每日消費量都是固定的，價量之間有敏感關係。

林聰賢表示，對於台北農產運銷公司的事情，台北市長柯文哲對於整個公司治理和市政府的管理，已有掌握，我們充分尊重，就回歸公司治理，至於吳音寧購買農產格外品的問題，檢調也已介入調查，「就回歸是政府的管理體系，回到原點，重新檢視整個過程，這也是好的開始。」

(中時 )