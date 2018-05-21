NBA》火箭創隊史最多輸分 丹托尼：我們打太軟

2018年05月21日 10:55 中時電子報 黃及人

面對火箭竟在西區冠軍賽G3慘敗41分，創下季後賽隊史最多輸分紀錄，火箭總教練丹托尼賽後只能大嘆，「我們打得不好，沒打出應有表現，更沒打出任何能量，事實上，我們打得太軟弱！遭遇勇士這種對手，我們不能這樣。」

火箭先前季後賽隊史最多輸分紀錄是40分，分別在2005年5月8日以76比116輸給獨行俠，以及2009年5月13日以78比118輸給湖人，沒想到這項難堪紀錄竟在今天改寫，更讓火箭面臨23日西區冠軍賽G4非贏不可壓力。

談到柯瑞今天徹底爆發，攻下全場最高35分，丹托尼回應，「柯瑞本來就是很棒的球員，他遲早會爆發的，我們今晚在換防上出了不少問題，且讓勇士整晚都領先20分左右，讓他們投籃更加輕鬆，我們整晚都沒讓他們打不自在。」

「在比賽一開始，我們沒有打出G2的表現，反而讓勇士重演G1戲碼，」丹托尼表示，「勇士給了我們強力一擊，我們就倒下了，我必須重申1次，我們必須趕緊忘掉這些，現在1比2了，我們下一場絕對要拿下。」

哈登賽後也同意丹托尼說法，「他說的對，我們沒有打出那種侵略性，反而打得很軟弱，甚至讓他們沒有感覺到我們的存在，我們今晚確實打很不理想。」提到柯瑞的爆發，哈登僅淡淡回應，「他只是把球投進了。」

(中時電子報)