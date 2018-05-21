糖鐵自行車道斷一半 新營到後壁段2.6公里荒廢放空

2018年05月21日 11:05 中時 莊曜聰

大新營糖鐵自行車道後續第二階段行程，從新營天鵝湖到後壁菁寮段全長10公里，其中仕安段2.6公里因有農路緊鄰糖鐵，加上經費不足，卻變成中斷狀況，台南市議長賴美惠與都發局、仕安里長廖育諒上午10點多到現場勘查。（莊曜聰攝）

大新營糖鐵自行車道正進行第二階段工程，從新營天鵝湖串連到後壁菁寮無米樂社區，全長共10公里，但位於後壁仕安里約2.6公里的中間路段卻「跳過」，甚至放任雜草叢生，看起來相當突兀，當地里民十分傻眼，里長廖育諒向相關單位陳情，台南市議長賴美惠21日與都發局、區公所到現場會勘，討論解決作法。

仕安里長廖育諒表示，仕安段沒有建置糖鐵自行車道，讓自行車、散步的民眾與行駛農路的農機共用一條路，沒有人車分流，部分路段甚至沒有施作，這實在沒道理，行政院長賴清德之前出席當地活動還承諾要發展觀光，難道一切都是假？

廖育諒指出，在地民眾很期待有條可發展農遊觀光的糖鐵自行車道，並配合政府規畫工程，在糖鐵長短樹信號站打造糖鐵公園，居民也自動自發做好綠美化，結果仕安段糖鐵自行車道卻又不做了，就看著這個路段長滿雜草。

經發局表示，全長10公里的糖鐵自行車道原先向體育署爭取7000萬經費不成，只向營建署爭取到3500萬經費補助，新營天鵝湖、後壁菁寮先行施作，中間斷因為經費不足，才用共用道代替，未來將請地政局先整修仕安「共用道」路面平整，再爭取仕安段興建自行車專用道。

南市議長賴美惠表示，經發局若有相關問題，應該要與地方討論，並提出相關需求，經費或土地徵用問題都能夠想辦法解決，但不能放任不理，才不會引發民怨。

(中時 )