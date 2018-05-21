2018埔里生態城鎮日 心手合一登場

2018年05月21日 11:08 中時 廖肇祥

2018埔里生態城鎮日即將登場，這類活動已舉辦四屆，每年吸引許多民眾前來瞭解環境議題。（廖肇祥攝）

2018埔里生態城鎮日即將登場，在活動中民眾可以瞭解自然農業的發展趨勢。（廖肇祥攝）

埔里生態城鎮園遊會舉辦數屆，已是埔里地區代表性的主題活動，「2018埔里生態城鎮日」則由地方團體共同舉辦，以寓教於樂的體驗活動，持續推展環境教育、生態文化及身心健康宣導。

2018埔里生態城鎮園遊會今年主題定為「心手合一、簡樸安康」，意思是心裡想到的好事，雙手就去做到，主辦單位社團法人南投縣大埔里文創協會解釋，意在持續以微小的實際行動傳遞自己友善環境、健康、社會的心意，營造簡單樸實、平安健康的樂活山城。

生態城鎮園遊會主持人林佳穎表示，埔里生態城鎮日由長期關心埔里環境生態、社會文化及健康照護的在地社團及暨南大學共同主協辦，過去四屆是以園遊會闖關集點換禮物的形式進行，鼓勵大小朋友們在半天時間內多多學習好的觀念及行動方法，今年將休閒活動概念的「園遊會」，調整成具有提醒、反省及行動的「生態城鎮日」，參加者領取參加卡後，選擇自己關心的主題參與，鼓勵攤主及參加者深度交流，不再匆忙集點，趕完所有攤位。

今年生態城鎮日約有30個協力攤位，包括了有雞吃蟲自然農業、餐桌到產地、田就是遊樂場、菩提長青村愛心義賣小站、高齡友善樂活站、菸害遠離站、減糖測糖保健康、人與浪犬安全互動、埔普昆蟲展、蛙的守衛戰、帶袋相傳─小鎮二手袋循環回收站、等很有意思的攤位，涵蓋食農教育、身心健康、自然生態、生活文化、人與環境五大主題，將在6月2日上午9時藝文中心啄木鳥步道登場。

(中時 )