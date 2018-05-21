整形名醫把關選美　點名林志玲最有神韻

張如君（左）邀詹富盛出任美學顧問。（全球城市小姐選拔協會提供）

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第十二屆全球城市小姐世界盃總冠軍來自俄羅斯，有一雙水汪汪的電眼。（全球城市小姐選拔協會提供）
詹富盛（左）認為美女勝在五官有神韻。（全球城市小姐選拔協會提供）

美國女星梅根馬克爾(Meghan Markle)風光嫁進英國王室，哈利王子在婚禮上與她對望時還淚光閃閃，讓梅根成為全世界最令人羡慕的女性之一，到底梅根的魅力有多大？整型名醫詹富盛點出了關鍵致勝點，就是她的眼神會放電。

詹富盛表示梅根五官精致，在比例上非常柔和，讓人第一眼看到對方時，會有親切感，最讓人印象深刻的是她的眼睛，很會放電，婚禮的過程，她幾度跟哈利王子對望，梅根的眼睛總是水汪汪的。

詹富盛是整形名醫，也是體雕達人，同時也擅長眼部整形，但他卻不贊成每個人都去整成又大又圓的眼睛，尤其很多年輕女性除了割雙眼皮又割了眼頭，再戴上瞳孔放大片，「經過改造，眼睛的確可以像洋娃娃一樣，但是大而無神，反而讓人不想跟妳親近。」

詹富盛說在整形名醫眼中，五官還是要有神韻，而且要能由內而外散發光芒，他認為林志玲就有這樣的特質，眼神温暖而有光，跟梅根一樣，但為何梅根梅開二度，志玲姊姊還在尋尋覓覓？詹富盛說，即使眼神會放電，但個人特質畢竟不同。

由於選美教母張如君力邀，詹富盛今年出任全球城市小姐選拔大賽的美學顧問，尤其全球總決賽，要面對來自全世界的頂尖美女，既是整形名醫，對美的看法自然也有獨到見解，他建議年輕人不論是參加選美還是畢業正忙著找工作，要能脱穎而出就必須找到自己的特色，千萬不要盲從變成「桃莉羊」，只是複製別人的美麗，再努力也刷不出存在感。

(中時 )

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